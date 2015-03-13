Проведение ICO будет регулироваться блокчейн-законодательством Гибралтара

Регулятивные органы Гибралтара решили включить нормы проведения ICO в блокчейн законодательство
Закон регулирования блокчейна на Гибралтаре планируется принять с первого месяца следующего года. Сейчас рассматривается инициатива включить в закон правила регулирования проведения токенсейлов ICO.
Представители комиссии по ценным бумагам Гибралтара заявили, что их ведомство работает над дополнением к закону в котором будет включены правила продажи выпущенных токенов и законодательная база для распределенного реестра.
На данный момент ICO проходит как инструмент привлечения средств без государственного регулирования, так как сборы осуществляются для стартапов на стадии рождения. Исходя из того, что привлечение средств идет в не функционирующий бизнес без дохода, то регулирование тут не обязательно.
Однако все может измениться, так как сейчас так же разрабатывается мнение, что многие компании используют краудсейлы для ухода от регулятивных органов, что помогает без контроля привлекать большие капиталы.
Так же возможен вариант приравнивая токенов к ценным бумагам. В случаи принятия такого решения регулирование будет подпадать под биржевую торговлю и управление ценными бумагами и акциями.