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Поделюсь инфо об админе HYIP

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Старый Сегодня, 01:28
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 30
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 1
КП: 0.000
Поделюсь инфо об админе HYIP
Добрый день!

Готов поделиться информацией об админе громких в свое время проектов Dream Airlines, Crystal Blues и т.п.
Если кто-то потерял в свое время большие деньги, возможно вам поможет моя информация (реальное местонахождение, телефоны, паспортные данные).
Палками не бить/камнями не закидывать - все знают, что за мошенничество надо отвечать, сам пострадал от действий данного человека.
Конфиденциально, в ЛС.
Надеюсь администрация сайта отнесется с пониманием.
__________________
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Цена-то, что ты платишь.Стоимость- что получаешь.
JEAN BORDEAUX вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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