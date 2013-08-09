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Поделюсь инфо об админе HYIP
Добрый день!
Готов поделиться информацией об админе громких в свое время проектов Dream Airlines, Crystal Blues и т.п.
Если кто-то потерял в свое время большие деньги, возможно вам поможет моя информация (реальное местонахождение, телефоны, паспортные данные).
Палками не бить/камнями не закидывать - все знают, что за мошенничество надо отвечать, сам пострадал от действий данного человека.
Конфиденциально, в ЛС.
Надеюсь администрация сайта отнесется с пониманием.
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