Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,983 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[ICO] Bugu 28.09.17 - 28.10.17

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:24
#1
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,249
Благодарностей: 3,198
УГ: 59
КП: 0.516
подарки
[ICO] Bugu 28.09.17 - 28.10.17


Bugu блокчейн платформа которая дает оценку цифровых активов

Bugu представляет собой интернет площадку которая дает оценку цифровым активам. Оценка включает ряд факторов, таких как обсуждение и пользовательские голосования. Благодаря распределенной блокчейн сети Bugu пользователи и организации получают реальные отзывы и оценку тех или иных цифровых активов


Дата открытия краудсейла 28 сентября 2017
Дата закрытия краудсейла 28 октября 2017

Механизм вознаграждения
2 фактора предопределяет, какие вознаграждения получает участник при
публикации результата оракула:
● Девиация предположения участника от результата оракула. Чем
ближе его результат к оракулу, тем больше вознаграждений он
получает.
● Количество зафиксированных BGT-токенов для поддержки своего
предсказания. Чем больше токенов зафиксировано, тем больше
вознаграждений получает.

BGT-токен
Будучи стандартным ERC20-токеном, BGT-токен является единственным токеном, обращающимся на платформе Bugu. В общей сложности будут выпускаться 1,000,000,000 BGT-токенов при первичной продаже (ITS).

Функции BGT-токенов заключаются в следующем:
1. В качестве доказательства членства в сообществе Bugu
2. Предоставление возможности сделать предсказания на платформе Bugu
3. В качестве средств платежа за таких сделок в системе, как подача заявление о начале предсказаний и об апелляции
4. В качестве вознаграждения участникам
5. В качестве стимулов от инициатора оценочного процесса либо от заинтересованных сторон за результатом консенсусной оценки

Первичная продажа токенов

1. Распределение токенов:
  • Команда: 200,000,000 20% (безусловные)
  • Предварительные резервы вознаграждения: 200,000,000 20%
  • Первичная продаже токенов (ITS): 400,000,000 40%
  • Резервы фонда: 200,000,000 20% (заморожено на 12 месяцев)

https://bugu.network/
https://bugu.network/wp/BUGU_WHITEPAPER_RU.pdf
https://www.facebook.com/BuguNetwork
https://twitter.com/Bugu_Community
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

САМЫЙ МОДНЫЙ БОТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь:)
🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥🔔Лучший хостинг РУНЕТА🔔
Последний раз редактировалось BiziAlen; Сегодня в 01:31.
BiziAlen на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар clipman77
Институт Номура подверг критике новые правила регулирования криптовалют в Японии
От clipman77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Взял 25 вмз у BlackNinja на 20 дней.
От Gorilas в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватара нет
AlpinTrust - alpintrust.com
От FastInvest в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Olkibmonitor
nainvestment - nainvestment.com
От Olkibmonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
В сети появились схематические чертежи нового iPhone (фото)
От moskva в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
HYIP скрипт проекта IRISHBANK
От donutsbank bank в разделе «Архив»
.     
Пользователей
423,983
Тем
490,759
Сообщений
12,233,559

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram