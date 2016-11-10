[ICO] Bugu 28.09.17 - 28.10.17

Bugu блокчейн платформа которая дает оценку цифровых активов
Bugu представляет собой интернет площадку которая дает оценку цифровым активам. Оценка включает ряд факторов, таких как обсуждение и пользовательские голосования. Благодаря распределенной блокчейн сети Bugu пользователи и организации получают реальные отзывы и оценку тех или иных цифровых активов
Дата открытия краудсейла 28 сентября 2017
Дата закрытия краудсейла 28 октября 2017
Механизм вознаграждения
2 фактора предопределяет, какие вознаграждения получает участник при
публикации результата оракула:
● Девиация предположения участника от результата оракула. Чем
ближе его результат к оракулу, тем больше вознаграждений он
получает.
● Количество зафиксированных BGT-токенов для поддержки своего
предсказания. Чем больше токенов зафиксировано, тем больше
вознаграждений получает.
BGT-токен
Будучи стандартным ERC20-токеном, BGT-токен является единственным токеном, обращающимся на платформе Bugu. В общей сложности будут выпускаться 1,000,000,000 BGT-токенов при первичной продаже (ITS).
Функции BGT-токенов заключаются в следующем:
1. В качестве доказательства членства в сообществе Bugu
2. Предоставление возможности сделать предсказания на платформе Bugu
3. В качестве средств платежа за таких сделок в системе, как подача заявление о начале предсказаний и об апелляции
4. В качестве вознаграждения участникам
5. В качестве стимулов от инициатора оценочного процесса либо от заинтересованных сторон за результатом консенсусной оценки
Первичная продажа токенов
1. Распределение токенов:
https://bugu.network/
https://bugu.network/wp/BUGU_WHITEPAPER_RU.pdf
https://www.facebook.com/BuguNetwork
https://twitter.com/Bugu_Community
- Команда: 200,000,000 20% (безусловные)
- Предварительные резервы вознаграждения: 200,000,000 20%
- Первичная продаже токенов (ITS): 400,000,000 40%
- Резервы фонда: 200,000,000 20% (заморожено на 12 месяцев)