[Pre-ICO] Simply Vital Health 31.10.17 - 30.11.17

Продвижение инфраструктуры здравоохранения в будущее
SimplyVital Health использует таблицу распределенного хэша в сочетании с базовым блокчейном Ethereum, обеспечивающим, среди многих других функций, возможность совместного использования данных без потери доступа к новым потокам.
Краудсейл начнется 31 октября 2017 года и продлится 60 дней
Максимальная цель токенсейла - 40 миллионов долларов, что соответствует 200 000 000 HLTH.
Распределение токенов HLTH
60 % - выставлено на продажу на краудсейл
12,5 % - выделено на команду SimplyVital Health
10 % - выделено на консультантов проекта
13 % - Зарезервировано на как технический токен и для партнеров
4,5 % - Программа вознаграждений
https://tokensale.simplyvitalhealth.com/
https://www.linkedin.com/company/11024026/
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https://docsend.com/view/cuufmc5