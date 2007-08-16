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[Pre-ICO] Simply Vital Health 31.10.17 - 30.11.17

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Имя: Aleksandr
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Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,249
Благодарностей: 3,198
УГ: 59
КП: 0.516
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[Pre-ICO] Simply Vital Health 31.10.17 - 30.11.17


Продвижение инфраструктуры здравоохранения в будущее

SimplyVital Health использует таблицу распределенного хэша в сочетании с базовым блокчейном Ethereum, обеспечивающим, среди многих других функций, возможность совместного использования данных без потери доступа к новым потокам.

Краудсейл начнется 31 октября 2017 года и продлится 60 дней

Максимальная цель токенсейла - 40 миллионов долларов, что соответствует 200 000 000 HLTH.

Распределение токенов HLTH

60 % - выставлено на продажу на краудсейл
12,5 % - выделено на команду SimplyVital Health
10 % - выделено на консультантов проекта
13 % - Зарезервировано на как технический токен и для партнеров
4,5 % - Программа вознаграждений



https://tokensale.simplyvitalhealth.com/
https://www.linkedin.com/company/11024026/
https://twitter.com/SimplyVitalHQ
https://docsend.com/view/cuufmc5
__________________
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