[pre-ICO] E-chat - 1.10.2017

Разработчики E-chat, первого децентрализованного мессенджера с возможностями мультивалютного кошелька объявил о запуске пресейла 1 октября 2017 года, который несомненно будет интересен как для инвесторов, так и для обычных пользователей.
Что такое E-chat?
E-chat, является децентрализованным мессенджером, разработанный на технологии блокчейн. E-chat позволяет писать друзям сообщения, совершать аудио и видеозвонки, вести групповые чаты, делиться стикерами и смайликами.
E-chat объединяет такие функции, как:
Что особенного в E-chat?
- использование классического мессенджера
- использование мультивалютного кошелька с подключением банковских карт и различных систем платежей
- защита данных
- фоторедактор для загружаемых фотографий
- При регистрации новой учетной записи пользователь получает доступ к мультивалютному кошельку с несколькими внутренними токенами в виде премии. У пользователя появляется возможность отправлять как криптовалюту, так и фиатные средства своим друзьям и знакомым непосредственно с мессенджера. Кроме того, пользователь может оплатить услуги с помощью NFC и QR-кодов.
- Возможность хранения средств в рамках приложения обосновывается уникальной системой безопасности, которая включает в себя шифрование и двухфакторная аутентификация.
По словам разработчиков, за день число сообщений отправляемых в мессенджерах составляет 1 млрд. В настоящее время опытная команда работает над улучшением чата (в данный момент вы можете загрузить полностью рабочую версию приложения для iOS и Android). Кроме того, команда получила одобрение на использование этого приложения в Китае, что позволяет захватить один из крупнейших рынков приложений в мире.
Распределение будущих инвестиций планируется следующим образом:
Официальный сайт
- 2% баунти
- 8% резерв
- 10% учредители
- 50% реклама
- 30% развитие
Почта для вопросов или предложений: marketing@echat.io