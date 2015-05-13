Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,979 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[pre-ICO] E-chat - 1.10.2017

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:22
#1
elbrusinvest.ru
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,833
Благодарностей: 1,662
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
[pre-ICO] E-chat - 1.10.2017
Разработчики E-chat, первого децентрализованного мессенджера с возможностями мультивалютного кошелька объявил о запуске пресейла 1 октября 2017 года, который несомненно будет интересен как для инвесторов, так и для обычных пользователей.

Что такое E-chat?

E-chat, является децентрализованным мессенджером, разработанный на технологии блокчейн. E-chat позволяет писать друзям сообщения, совершать аудио и видеозвонки, вести групповые чаты, делиться стикерами и смайликами.

E-chat объединяет такие функции, как:
  • использование классического мессенджера
  • использование мультивалютного кошелька с подключением банковских карт и различных систем платежей
  • защита данных
  • фоторедактор для загружаемых фотографий

Что особенного в E-chat?
  • При регистрации новой учетной записи пользователь получает доступ к мультивалютному кошельку с несколькими внутренними токенами в виде премии. У пользователя появляется возможность отправлять как криптовалюту, так и фиатные средства своим друзьям и знакомым непосредственно с мессенджера. Кроме того, пользователь может оплатить услуги с помощью NFC и QR-кодов.
  • Возможность хранения средств в рамках приложения обосновывается уникальной системой безопасности, которая включает в себя шифрование и двухфакторная аутентификация.

По словам разработчиков, за день число сообщений отправляемых в мессенджерах составляет 1 млрд. В настоящее время опытная команда работает над улучшением чата (в данный момент вы можете загрузить полностью рабочую версию приложения для iOS и Android). Кроме того, команда получила одобрение на использование этого приложения в Китае, что позволяет захватить один из крупнейших рынков приложений в мире.

Распределение будущих инвестиций планируется следующим образом:
  • 2% баунти
  • 8% резерв
  • 10% учредители
  • 50% реклама
  • 30% развитие

Официальный сайт
Почта для вопросов или предложений: marketing@echat.io

__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)
▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸ФИНТЕХ-ТРЕНДЫ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸ICO ОБЗОРЫ ▸ТОПОВЫЕ ХАЙПЫ ◁ ▎
Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 00:24.
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
desires-chat.biz - Desires-Chat Imperio Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 20 20.07.2017 07:58
Заработок на общении chat-mini.ru yes188 Заработок в интернете: общий форум 4 15.04.2017 16:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар werop
Конкурс на демо-счетах ROBOFOREX
От werop в разделе «Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров»
Аватара нет
Safe Bet Income - safebetincome.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
100% постоянный рефбек FORTUNE Steam
От Versalsky в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Pokerface
Возьму займ
От Pokerface в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Gilan
Россия до и после Крыма. Главные цифры Что изменилось в стране с марта 2014 года?
От Gilan в разделе «Политика и экономика»
Аватар mysilver
Лето 2008. Выбираем самые живучие низкопроцентники!
От mysilver в разделе «Конкурсы для HYIP инвесторов»
.     
Пользователей
423,979
Тем
490,751
Сообщений
12,233,317

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram