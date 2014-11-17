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Виталик Бутерин выступит соавтором плана интерактивного протокола ICO

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Виталик Бутерин выступит соавтором плана интерактивного протокола ICO

Опубликован новый технический документ с подробным описанием потенциально преобразующего протокола для ICO.

Протокол, который будет стремиться создать равновесие между ограниченными и неограниченными продажами токенов, представляет собой совместное усилие основоположника ethereum Виталика Бутерина и разработчика Джейсона Тотша - учредителя проекта масштабируемости смарт-контрактов под названием TrueBit.

В опубликованной сегодня «Белой книге» авторы подробно описывают систему, с помощью которой ICO будет иметь возможность реагировать на поступки покупателей. В частности, покупателям будет представлена таблица оценки на основе смарт-контракта, которая позволит им динамически совершать покупки в соответствии с ценой в режиме реального времени.

Проще говоря, новый протокол ICO предоставит покупателям возможность отзывать инвестиционные заявки на токены, оценивая свою долю по отношению ко всему ICO и соответствующим образом изменяя заявку. Таким образом, будет сделана попытка решить проблему либо слишком быстрой продажи токенов либо отсутствия таковой.

Пока что проект находится на ранней стадии, но он появился после того, как в последние несколько месяцев на нас обрушился целый поток новых ICO-кампаний, что встревожило некоторых участников отрасли. Хотя часть из них настроены оптимистически и считают, что ICO смогут демократизировать венчурное финансирование.

Тотш сказал о разрыве между новым видением и нынешним состоянием дел: «Надеюсь, что настоящий наплыв в алгоритмическую теорию игр побудит наше сообщество продолжать четко размышлять об ответственности и целях краудсейла, в то время как мы экспериментируем и рассчитываем на криптоэкономическую силу смарт-контрактов».

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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