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Шесть уникальных сайтов визуализации криптомира Биткойн - это новый и интригующий протокол, который люди могут анализировать и исследовать каждый день. Существует также много сайтов данных, заполненных диаграммами, которые предоставляют людям информацию о сети Bitcoin. Помимо базовых сайтов диаграмм, есть веб-порталы, которые показывают визуализацию данных таких вещей, как количество узлов, сетевые транзакции и многое другое. В этой редакционной статье мы обсудим различные сайты мониторинга криптовалютности, которые дают уникальную перспективу инновационных технологий, которые трансформируют наш мир.



На этой неделе мы рассмотрели множество веб-сайтов визуализации, которые, по нашему мнению, понравятся нашим читателям. Эти веб-порталы не только предоставляют углубленные данные, собранные из различных экосистем криптовалюты, но также обеспечивают освежающую перспективу этих протоколов в действии. Некоторая информация, которую собирают эти сайты, включает в себя капитализацию криптовалютных рынков, объемы торговли, карты узлов, транзакции в реальном времени и многое другое.



Рыночная капитализация и объем



Cryptomaps.org



Веб-сайт Cryptomaps.org - это инструмент визуализации «рыночного состояния», который показывает взаимосвязь между различными криптовариантами по размеру их рыночной капитализации и объемам торговли. На странице показана каждая монета, представленная квадратами и прямоугольниками с наибольшими размерами крышек и объемами, которые являются самыми большими формами. Cryptomaps - интересная перспектива оценки и обменных курсов всей криптовалютной экосистемы.







Визуализация и прослушивание транзакций



Bitbonkers



Bitbonkers - это уникальный веб-сайт, на котором показаны блоки и транзакции блока биткойнов с шарами и квадратами, которые падают с неба. Гигантские 3D-квадраты представляют собой недавно заминированные блоки, в то время как различные 3D-сферы представляют собой транзакции. Большой фиолетовый шар - 1000 BTC, синие сферы - 100-1000, а меньшие шары - транзакции до 1 BTC. На веб-сайте также фиксируется текущая сумма падения BTC и самые большие транзакции.







Биткойн в реальном времени



blocks.wizb.it



На веб-сайте blocks.wizb.it представлен биткойн-глобус реального времени, в котором показаны блоки и транзакции по блочной цепочке биткойнов по всему миру. Модель земных кругов как транзакций и блоков происходит в таких странах, как Китай, США, Европа и многое другое. Пользователи могут увеличивать масштаб отображения блоков и транзакций на земле, а также просматривать данные, в которых майнинг-пул заминировал последний блок. Трехмерная модель земли Земли содержит интересную визуализацию экономики биткойнов, но наблюдение за ее вращением может вызвать у вас головокружение.







Bitlisten



Вы когда-нибудь чувствовали, что хотите слушать биткойн-транзакции, происходящие в реальном времени? Ну, с Bitlisten , теперь вы можете. Мало того, что Bitlisten является сайтом визуализации транзакций биткойнов, но пользователи также могут слушать сладостные гармонические мелодии блока биткойнов. Когда вы входите на сайт, есть небольшие маленькие пузыри, представляющие биткойнские транзакции, и каждый пузырь создает уникальный звук. Звук похож на хрусталь, и когда происходит много транзакций, это звучит довольно интересно. Вы также можете изменить высоту звука каждого звука, когда транзакции транслируются по сети.







Сад узлов



Сетевая карта Bitnodes



Существует множество узлов узлов, на которые приходится количество узлов в сети Bitcoin. Одним из них является Bitnodes на веб-сайте, который имеет вращающуюся сетевую карту всех достижимых полных узлов на земле. Во время печати в сети Bitcoin имеется 9560 достижимых узлов в соответствии с визуализацией Bitnodes. Вращающаяся карта позволяет пользователям снимать сетевой снимок и просматривать сетевую информацию о статусе каждого доступного узла.







История клонирования Look Cryptocurrency



http://mapofcoins.com



Карта монет - интересный веб-сайт, который отображает историю, лежащую в основе различных альтвейнов, существующих через древовидное представление. Например, вы можете перейти на «Карту BTC» и получить большую визуализацию всех альткойнов, которые были скопированы из протокола биткойнов. Кроме того, веб-сайт дает визуальное представление монет, которые не были скопированы из кода BTC, такого как монеты Cryptonote, Ripple и NXT вместе со списком клонов, созданных с этих конкретных протоколов.







Веб-сайты визуализации дают читателям другой взгляд



Вселенная криптовалют растет очень быстро, и это всего лишь несколько интересных веб-сайтов, которые фиксируют моментальный снимок технологии blockchain. По мере того, как экосистема продолжает расти, в будущем будет намного больше сайтов, демонстрирующих технологию с другой точки зрения.



перевод специально для ммгп.ру На этой неделе мы рассмотрели множество веб-сайтов визуализации, которые, по нашему мнению, понравятся нашим читателям. Эти веб-порталы не только предоставляют углубленные данные, собранные из различных экосистем криптовалюты, но также обеспечивают освежающую перспективу этих протоколов в действии. Некоторая информация, которую собирают эти сайты, включает в себя капитализацию криптовалютных рынков, объемы торговли, карты узлов, транзакции в реальном времени и многое другое.Веб-сайт Cryptomaps.org - это инструмент визуализации «рыночного состояния», который показывает взаимосвязь между различными криптовариантами по размеру их рыночной капитализации и объемам торговли. На странице показана каждая монета, представленная квадратами и прямоугольниками с наибольшими размерами крышек и объемами, которые являются самыми большими формами. Cryptomaps - интересная перспектива оценки и обменных курсов всей криптовалютной экосистемы.Bitbonkers - это уникальный веб-сайт, на котором показаны блоки и транзакции блока биткойнов с шарами и квадратами, которые падают с неба. Гигантские 3D-квадраты представляют собой недавно заминированные блоки, в то время как различные 3D-сферы представляют собой транзакции. Большой фиолетовый шар - 1000 BTC, синие сферы - 100-1000, а меньшие шары - транзакции до 1 BTC. На веб-сайте также фиксируется текущая сумма падения BTC и самые большие транзакции.На веб-сайте blocks.wizb.it представлен биткойн-глобус реального времени, в котором показаны блоки и транзакции по блочной цепочке биткойнов по всему миру. Модель земных кругов как транзакций и блоков происходит в таких странах, как Китай, США, Европа и многое другое. Пользователи могут увеличивать масштаб отображения блоков и транзакций на земле, а также просматривать данные, в которых майнинг-пул заминировал последний блок. Трехмерная модель земли Земли содержит интересную визуализацию экономики биткойнов, но наблюдение за ее вращением может вызвать у вас головокружение.Вы когда-нибудь чувствовали, что хотите слушать биткойн-транзакции, происходящие в реальном времени? Ну, с Bitlisten , теперь вы можете. Мало того, что Bitlisten является сайтом визуализации транзакций биткойнов, но пользователи также могут слушать сладостные гармонические мелодии блока биткойнов. Когда вы входите на сайт, есть небольшие маленькие пузыри, представляющие биткойнские транзакции, и каждый пузырь создает уникальный звук. Звук похож на хрусталь, и когда происходит много транзакций, это звучит довольно интересно. Вы также можете изменить высоту звука каждого звука, когда транзакции транслируются по сети.Существует множество узлов узлов, на которые приходится количество узлов в сети Bitcoin. Одним из них является Bitnodes на веб-сайте, который имеет вращающуюся сетевую карту всех достижимых полных узлов на земле. Во время печати в сети Bitcoin имеется 9560 достижимых узлов в соответствии с визуализацией Bitnodes. Вращающаяся карта позволяет пользователям снимать сетевой снимок и просматривать сетевую информацию о статусе каждого доступного узла.Карта монет - интересный веб-сайт, который отображает историю, лежащую в основе различных альтвейнов, существующих через древовидное представление. Например, вы можете перейти на «Карту BTC» и получить большую визуализацию всех альткойнов, которые были скопированы из протокола биткойнов. Кроме того, веб-сайт дает визуальное представление монет, которые не были скопированы из кода BTC, такого как монеты Cryptonote, Ripple и NXT вместе со списком клонов, созданных с этих конкретных протоколов.Веб-сайты визуализации дают читателям другой взглядВселенная криптовалют растет очень быстро, и это всего лишь несколько интересных веб-сайтов, которые фиксируют моментальный снимок технологии blockchain. По мере того, как экосистема продолжает расти, в будущем будет намного больше сайтов, демонстрирующих технологию с другой точки зрения.

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