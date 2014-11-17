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Amazon, Google и Facebook выделят $300 млн. для компьютерного образования

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Amazon, Google и Facebook выделят $300 млн. для компьютерного образования

Сегодня интернет-ассоциация, в состав которой входят Facebook, Amazon, Google, Microsoft и многие другие высокотехнологичные компании, обязалась выделить 300 миллионов долларов на финансирование программ в области компьютерных наук K-12 в США.

Согласно пресс-релизу, деньги будут пожертвованы в течение пяти лет. Amazon, Facebook, Google, Microsoft и Salesforce каждый выделит 50 миллионов долларов, Lockheed Martin выделит 25 миллионов долларов, а Accenture, General Motors и Pluralsight - чуть более 10 миллионов долларов. Quicken Loans также взяла на себя обязательство профинансировать необходимое обучение в области компьютерных наук по крайней мере для 15 000 учащихся общеобразовательных школ Детройта.

Данная новость появилась после меморандума, подписанного вчера президентом Дональдом Трампом, который обязал Департамент образования выделять не менее 200 миллионов долларов США ежегодно на поддержку образования в области науки, технологий, инженерии и математики.

«Необходимо, чтобы общественный и частный секторы работали вместе, чтобы обеспечить всем американским студентам возможность обучаться компьютерным наукам и принимать участие в наиболее быстрорастущем секторе нашей экономики», - заявил в пресс-релизе президент и главный исполнительный директор интернет-ассоциации Майкл Беккерман.

Иванка Трамп, которая выступает в качестве советника президента, говорит, что новая инициатива Белого дома направлена на обеспечение «каждого студента по всей стране, от наших сельских общин до больших городов» доступом к образованию в области компьютерных наук.

Генеральный директор Code.org Хэйди Партови сказал, что обещания Белого дома и интернет-ассоциации являются важными шагами в обеспечении того, чтобы компьютерная наука была «полем, к которому имеет доступ каждый ребенок». Code.org - некоммерческая организация, занимающаяся расширением доступа к компьютерным наукам и увеличением участия в этой области женщин и различных меньшинств.

Руководители технологических компаний, такие как Тим Кук, давно утверждают, что создание классов программирования является обязательным требованием для каждой государственной школы и послужит ключом к уменьшению дефицита навыков между рабочей силой в Силиконовой долине и в остальной частью страны.

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