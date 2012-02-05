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Действия по значению индикатора
Добрый день. Новенький в мире трейдинга поэтому прошу ногами в лицо не бить.
investing .com/technical/technical-analysis
Тут есть 12 основных индикаторов и по ним значение и действие(Купить, Продать, Перепроданность, Перекупленность, Нейтрально и тд).
Вопрос, значение это среднее значение по данному периоду ? имеет ли это смысл ?
Кто сможет потратить время и описать по каждому индикатору какие диапазоны значений и как определяются действия ? Ведь насколько я понимаю, ADX это сила тренда, но одного значения не достаточно, ведь тренд может быть как и ап так и даун, нужно еще и это учитывать.
Заранее благодарен за конструктивные ответы !