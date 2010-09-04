В Pixel 2 и Pixel 2 XL появится ряд уникальных программных функций

Через неделю компания Google представит второе поколение фирменных смартфонов Pixel. Как и прошлогодние модели, новинки получат уникальные программные особенности. Судя по последним данным, «пиксели» второго поколения постоянно будут прослушивать происходящее вокруг и распознавать песни, как это делают приложения вроде Shazam. Название композиции, автор и альбом будут автоматически отображаться на экране блокировки. Но на этом компания Google не ограничится: владельцев новых Pixel 2 и Pixel 2 XL ждёт ещё несколько интересных функций.
Сообщается, что вместе с Pixel 2 и Pixel 2 XL будет представлена обновлённая версия фирменного лончера Pixel Launcher. Google показала обновлённый фирменный лончер ещё на конференции для разработчиков I/O 2017, но с тех пор он мог существенно измениться. Одним из главных нововведений тогда была поисковая строка в нижней части экрана.
Также Google поработала над улучшением камеры Pixel 2 и Pixel 2 XL. По слухам, в смартфонах не будет двойной камеры, а её разрешение останется таким же, как и в прошлом году. Основной упор разработчики сделают на программном обеспечении и обработке. По имеющимся данным, «пиксели» второго поколения смогут куда лучше снимать в условиях недостаточного освещения, и в них появится специальный портретный режим, как в iPhone 8 Plus или Galaxy Note8, при этом размытие заднего фона будет осуществляться программным методом.
Презентация новых продуктов Google состоится 4 октября.
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