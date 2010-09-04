Apple отказалась от поисковика Microsoft в пользу Google

Apple сделала громкий анонс, объявив о прекращении сотрудничества с Microsoft и переходе на использование поисковой системы Google вместо Bing. Пока речь идёт только о поисковых запросах для виртуального помощника Siri и встроенной функции поиска в iOS. В будущем компания собирается отказаться от услуг поисковой системы Bing и в остальных фирменных сервисах.
«Переход на Google в качестве поставщика веб-поиска для Siri, поиска в iOS и Spotlight на Mac позволит этим службам по умолчанию получить последовательный веб-поиск через Safari. У нас крепкие отношения с Google и Microsoft, и мы по-прежнему готовы предоставлять лучший пользовательский опыт», — говорится в заявлении Apple.
Пока Apple перешла с Bing на Google только в Siri и встроенном поиске на iOS, но в будущем функция Spotlight в macOS также будет работать с поисковиком от Google.
О сроках перехода на новую поисковую систему пока ничего не сообщается.
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