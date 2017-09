bizneser Топ Мастер

Крупнейшие банки одной из стран отменили комиссию за снятие денег в банкоматах

Четверка крупнейших банков Австралии озвучила планы по отказу от комиссии за снятие денег в своих банкоматах для владельцев карт других банков.



Первым об отмене комиссии в 2 австралийских доллара ($1,6) за такие операции объявил Commonwealth Bank of Australia, после чего с аналогичными заявлениями выступили представители Westpac Banking Corp и National Australia Bank. Australia & New Zealand Banking Group сообщила, что комиссия будет отменена с начала октября.



По данным центробанка Австралии, в 2016 году австралийцы снимали средства в банкоматах чужих банков 259 млн раз.



Соответственно, отмена сбора позволит гражданам страны сэкономить свыше 500 млн австралийских долларов в год.



При этом для банков потери будут несущественными, полагает аналитик Morgan Stanley Ричард Уайлз.



