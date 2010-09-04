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Японские банки создадут национальную цифровую валюту

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Японские банки создадут национальную цифровую валюту

Японские банки сопротивляются конкуренции со стороны китайского e-commerce гиганта Alibaba, который планирует представить свою собственную цифровую валюту во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Консорциум японских банков во главе с Mizuho Financial Group и японским Post Bank получил поддержку со стороны центробанка и финансового регулятора страны для создания и запуска J Coin – цифровой валюты, которую можно использовать для оплаты товаров, а также перевода денег, используя смартфоны.

J Coin будет конвертироваться в иену по курсу один к одному. Совершать платежи цифровой валютой можно будет через мобильное приложение или используя QR-коды, сканируя их в магазинах. Банки будут предлагать этот сервис бесплатно, а взамен собирать данные о потребительских привычках клиентов.

В Mizuho Financial Group утверждают, что цифровые деньги имеют огромное преимущество на фоне платежных карт, поскольку магазины платят определенную комиссию по каждому карточному платежу.

В прошлом году Mitsubishi UFJ подтвердил информацию о том, что работает над созданием собственной цифровой валюты MUFG Coin, которую можно будет загружать на свои смартфоны и использовать для P2P-переводов и оплаты покупок онлайн.

Более того, существует вероятность того, что два этих проекта — MUFG и J Coin – будут объединены в один.

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банк, новости
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