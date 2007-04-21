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На Украине впервые продали квартиру за криптовалюту Etherеum

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На Украине впервые продали квартиру за криптовалюту Etherеum
На Украине впервые продали квартиру за криптовалюту Etherеum
Сумма сделки эквивалентна $60 тыс.


КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Первая на Украине официальная сделка по продаже квартиры за криптовалюту Etherеum осуществлена в Киеве. Об этом сообщается на сайте юридической фирмы Juscutum, сопровождавшей сделку.
"Как отмечают в Государственном агентстве по вопросам электронного правительства, это первая в мире электронная трансатлантическая сделка по обмену недвижимости на криптовалюту Etherеum с использованием смарт-контракта блокчейна Etherеum", - говорится в сообщении компании.
Сделка на сумму, эквивалентную $60 тыс., осуществлялась на платформе стартапа Propy. "Квартиру поменяли на сумму в криптовалюте согласно договору мены, заключив смарт-контракт", - отмечается в сообщении.
Ранее первая в мире сделка по покупке недвижимости за биткоины состоялась в Техасе.
При этом Национальный банк Украины не признает криптовалюту не только валютой, но и любым другим платежным средством. По мнению регулятора, считать ее таковыми не позволяет отсутствие центрального эмитента.

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