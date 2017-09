bizneser Топ Мастер

Amazon начнет принимать оплату в биткоинах

Стало известно, когда онлайн-гигант Amazon начнет принимать к оплате биткоин. Крупнейшая в мире торговая платформа Amazon начнет принимать биткоин в качестве оплаты уже в октябре этого года. Об этом пишут СМИ ссылаясь на известного американского инвестора и ведущего популярных подкастов Джеймса Алтучера.



Руководство Amazon намерено сделать соответствующее заявление 26 октября в ходе очередной телефонной конференции. По словам Алтучера, эту информацию ему лично подтвердил глава Amazon Web Services Скотт Маллинз.





Примечательно, что главный конкурент Amazon компания eBay уже высказала заинтересованность в биткоине как методе оплаты. Естественно, Amazon не хочет отдать эту часть рынка конкурентам.



Джеймс Алтучер — известная личность в американских финансовых кругах. В прошлом менеджер хедж-фонда, он также является основателем более 20 компаний, автором 11 книг и многочисленных публикаций в таких изданиях, как The Financial Times, The Street, TechCrunch, Seeking Alpha, Thought Catalog и The Huffington Post.



Если слова Джеймса Алтучера соответствуют действительности и Amazon начнет принимать биткоин, это может стать серьезным фактором для популяризации первой криптовалюты и мощного роста ее цены.



