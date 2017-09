Drum13 Мастер

Российское станкостроение выходит на рынки Южной Кореи



Эта история берёт своё начало в начале ноября 2016 года, когда крупные производители электроники из Южной Кореи приехали в Россию со срочным визитом, и посетили станкостроительный завод в Уфе, принадлежащий компании "ECM". В ходе переговоров, которые длились вплоть до января 2017, был заключён контракт, между корпорацией SamsungElectronics CO Ltd, и российской станкостроительной компанией "ECM" о поставке высокотехнологичных электрохимических станков.



Особенностью контракта стала договоренность сторон о срочной разработке и выпуске нужного количества станкового парка для обработки металлов. И российским станкостроителям заказ южнокорейских бизнесменов оказался под силу. Первый заказанный станок прошёл последние испытания на конвейерной линии и отправлен в адрес корпорации SamsungElectronics CO Ltd. Как рассказали журналистам на станкостроительном заводе, разработанное и изготовленное оборудование предназначено для работы с труднообрабатываемыми сплавами и металлами. Тем самым, российская компания "ECM" смогла обойти своих конкурентов из Германии, США и Китая. Как предполагают российские специалисты, южнокорейский производитель намеревается использовать купленные станки в производстве корпусов для мобильных телефонов и иной бытовой техники.



Суть работы станка будет заключаться в том, чтобы получить нужную деталь. Будет нарезаться определённое клише. Этот процесс является крайне трудоёмким. Но вот полученное изображение с поверхности штампа без всякого труда можно будет переводить на заготовку всего лишь за несколько десятков секунд. И это всё благодаря разработанной российскими специалистами технологии применения в электрохимической реакции жидкости. Соответственно требуется точность, и она достигается до одной сотой миллиметра.



Далее, с помощью всё этого же станка, идёт сверка 3D-изображения с полученным результатом. Таким образом, на российском оборудовании южнокорейские рабочие смогут получить деталь любой сложности.



Российская компания ЕСМ берёт своё начало в 2009 году. Крупнейшие акционеры инвестировали деньги в запуск производства прецизионных экологически чистых электрохимических станков, которые можно использовать при работе практически с любыми видами металлов и сплавов. Существует у компании и своя, зарегистрированная торговая марка.



