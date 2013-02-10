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Российское станкостроение выходит на рынки Южной Кореи

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Старый Сегодня, 22:50
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
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Российское станкостроение выходит на рынки Южной Кореи


Эта история берёт своё начало в начале ноября 2016 года, когда крупные производители электроники из Южной Кореи приехали в Россию со срочным визитом, и посетили станкостроительный завод в Уфе, принадлежащий компании "ECM". В ходе переговоров, которые длились вплоть до января 2017, был заключён контракт, между корпорацией SamsungElectronics CO Ltd, и российской станкостроительной компанией "ECM" о поставке высокотехнологичных электрохимических станков.

Особенностью контракта стала договоренность сторон о срочной разработке и выпуске нужного количества станкового парка для обработки металлов. И российским станкостроителям заказ южнокорейских бизнесменов оказался под силу. Первый заказанный станок прошёл последние испытания на конвейерной линии и отправлен в адрес корпорации SamsungElectronics CO Ltd. Как рассказали журналистам на станкостроительном заводе, разработанное и изготовленное оборудование предназначено для работы с труднообрабатываемыми сплавами и металлами. Тем самым, российская компания "ECM" смогла обойти своих конкурентов из Германии, США и Китая. Как предполагают российские специалисты, южнокорейский производитель намеревается использовать купленные станки в производстве корпусов для мобильных телефонов и иной бытовой техники.

Суть работы станка будет заключаться в том, чтобы получить нужную деталь. Будет нарезаться определённое клише. Этот процесс является крайне трудоёмким. Но вот полученное изображение с поверхности штампа без всякого труда можно будет переводить на заготовку всего лишь за несколько десятков секунд. И это всё благодаря разработанной российскими специалистами технологии применения в электрохимической реакции жидкости. Соответственно требуется точность, и она достигается до одной сотой миллиметра.

Далее, с помощью всё этого же станка, идёт сверка 3D-изображения с полученным результатом. Таким образом, на российском оборудовании южнокорейские рабочие смогут получить деталь любой сложности.

Российская компания ЕСМ берёт своё начало в 2009 году. Крупнейшие акционеры инвестировали деньги в запуск производства прецизионных экологически чистых электрохимических станков, которые можно использовать при работе практически с любыми видами металлов и сплавов. Существует у компании и своя, зарегистрированная торговая марка.

Специально для mmgp.ru
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Старый Сегодня, 22:54
#2
 
Регистрация: 26.09.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Российское станкостроение выходит на рынки Южной Кореи
да все верно
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