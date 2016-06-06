Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,971 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В МинФине РФ заявили, что биткоин нужен лишь для скрытия доходов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:48
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 606
Благодарностей: 138
УГ: 1
КП: 0.170
В МинФине РФ заявили, что биткоин нужен лишь для скрытия доходов


Заместитель министра финансов России заявил, что биткоин нужен тем кто скрывает свой доход

А. Моисеев рассказал, что не может ничего положительного сказать о сделках которые проходят с использованием криптовалют и в частности с биткоином. Такие сделки носят высокую степень риска.

Замминистра обратил внимание на то, что сделку хотя и можно провести купив недвижимость расплатившись хоть бумажкой, но при этом покупатель лишается любой юридической защиты ведь такие сделки не проходят по конституционному полю. В РФ есть одна валюта - это рубль и все сделки должны проходить с применением национальной валюты.

Сейчас такая форма расчета недопустима и противозаконно на территории РФ, заявил Моисеев.

Все кто хочет хранить и пользоваться криптовалютой хотят лишь скрыть денежный поток или уйти от налогов, что является противозаконным, заявил замминистра финансов Моисеев.

Уникальность: 100.00%
по материалам https://forklog.com/zamministra-fina...kryvaet-dohod/
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ХОСТИНГ КОТОРЫЙ ДЕРЖИТ ЛЮБЫЕ НАГРУЗКИ! | БЕСПЛАТНЫЙ SSL и ДОМЕНЫ ОТ 55 РУБЛЕЙ!
ELENA BAR на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, криптовалюта, россия
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Нацбанке Украины заявили, что не считают биткоин валютой, но не против майнинга OPLOTT Новости криптовалют 9 Сегодня 12:31
В Министерстве РФ заявили, что биткоин нестабилен в отличии от рубля Kra100 Новости криптовалют 0 07.09.2017 21:34
Глава Твиттер считает, что биткоин никто не видит валютой, а лишь инвестицией BiziAlen Новости криптовалют 1 18.08.2017 11:08
Власти Филиппин заявили о готовности к жесткому регулированию биткоин-бирж clipman77 Новости криптовалют 0 06.06.2016 22:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Naale
JokerInv - jokerinv.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Футбол от JP
От John Prestor в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар kingcasha
НБУ зарегистрировал еще одну платежную систему
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар al1979
Возьму кредит
От al1979 в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Alcest
Получить работу в Spotify или Uber без ВУЗа? MissionU поднимает $8,5 млн инвестиций
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Российский стартап «ЭйДжиСиТи» привлек 44 млн рублей для разработки лекарства от ВИЧ
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
423,971
Тем
490,737
Сообщений
12,232,803

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram