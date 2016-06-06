В МинФине РФ заявили, что биткоин нужен лишь для скрытия доходов

Заместитель министра финансов России заявил, что биткоин нужен тем кто скрывает свой доход
А. Моисеев рассказал, что не может ничего положительного сказать о сделках которые проходят с использованием криптовалют и в частности с биткоином. Такие сделки носят высокую степень риска.
Замминистра обратил внимание на то, что сделку хотя и можно провести купив недвижимость расплатившись хоть бумажкой, но при этом покупатель лишается любой юридической защиты ведь такие сделки не проходят по конституционному полю. В РФ есть одна валюта - это рубль и все сделки должны проходить с применением национальной валюты.
Сейчас такая форма расчета недопустима и противозаконно на территории РФ, заявил Моисеев.
Все кто хочет хранить и пользоваться криптовалютой хотят лишь скрыть денежный поток или уйти от налогов, что является противозаконным, заявил замминистра финансов Моисеев.