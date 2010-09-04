Иностранцы помогли открыть передвижной асфальтный завод в Украине

Завод был запущен в Днепропетровской области компанией УПС при участии чешских и словацких инвестиций.
Как рассказали в Днепропетровской облгосадминистрации, завод был смонтирован всего за несколько недель. Предполагается, что асфальтобетон, который будет производиться на заводе, должен обеспечить, прежде всего, ремонтников, работающих сейчас на Запорожской и Криворожской трассах.
По словам замдиректора завода Сергея Нестеренко, если понадобится, то такой завод можно разобрать в течение нескольких недель и смонтировать на другой площадке, той, что ближе к дорогам, которые предприятие будет обеспечивать материалами для ремонта.
Владельцы завода утверждают, что оборудование завода соответствует международным стандартам. Производственная мощность предприятия составляет 160 тонн продукции в час.
Завод отличатся такой особенностью, как наличие двух бункеров, накапливающих смесь. Благодаря этому имеется возможность равномерно распределять асфальтобетон между машинами, транспортирующими его, что позволяет избежать простоя.
Финансирование проекта осуществляли как украинские, так и чешские и словацкие инвесторы.
Отметим, что до конца текущего года планируется отремонтировать 160 коммунальных дорог и трассы в Запорожском, Криворожском, Донецком и Киевском направлениях.
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