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[pre-ICO][ICO] Providence 28.09.17 - 12.10.17

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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#1
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Премиум
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 5,025
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УГ: 31
КП: 0.252
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[pre-ICO][ICO] Providence 28.09.17 - 12.10.17
Сайт: https://www.providence.casino/
Старт Pre-ICO: 28 сентября
Окончание Pre-ICO: 12 октября


Казино и отель. Откройте для себя новую эпоху игр

Providence представляет собой казино, которое является первым в своем роде: 100% безналичное казино и работает исключительно с криптовалютами, поддерживаемыми интеграцией blockchain технологий и цифровых активов. Теперь вы можете войти в казино с вашей криптовалютой и обменять ее на фишки казино, чтобы играть в ваши любимые поднимающие адреналин казино игры.

Providence является первым безналичным оффлайн казино и отелем в мире. Предлагаемый отель должен иметь 148 спален, ресторан на первом этаже с террасой на берегу моря, новый ресторан на втором этаже (над казино), бассейн на крыше, и конференц-зал. Все самого высокого класса.

Providence представляет собой казино, которое является первым в своем роде: 100% безналичным и работает исключительно с криптовалютами, поддерживаемыми интеграцией с передовой технологией blockchain. Через blockchain Providence позволяет игрокам зайти в наше оффлайн казино и обменять криптовалюту на фишки, которые позволят им участвовать во всех своих любимых поднимающих адреналин играх на территории казино. По сути, Providence позволяет игрокам превращать свои криптовалюты в забавные и полезные активы в физической сфере, тем самым решает серьезную проблему с криптовалютами и их фактическим потреблением. Чтобы создать по-настоящему безналичное предприятие, инновационные технологии blockchain будут интегрированы в каждой торговой точке в казино, в том числе в отеле, ресторане и роскошных продуктовых магазинах. Все доходы, полученные розничными магазинами, будут обеспечены в Фиате по курсу, привязанному к текущим валютным курсам.

Как вы уже знаете, онлайн криптовалютные казино развиваются, но в настоящее время почти нет места, куда можно пойти, чтобы физически потратить свою криптовалюту на азартные игры. Онлайн казино могут быть забавными, но ничто не сравнится с настоящей атмосферой казино.

Детали Pre-ICO

Наименование токена: PVE
Тип токена: ERC20
Общее количество выпущенных токенов: 200,000,000
Максимальная сумма инвестиций на Pre-ICO: 14,000 ETH.


Pre-ICO: Старт - 28 сентября
Окончание: 12 октября
Минимальная сумма вклада - 10 ETH
Курс: 810 PVE = 1 ETH (35% бонус)



Распределение токенов:

51% продано сообществу
31% банк ролл
4% баунти
4% маркетинг и реклама
10% команда

Сайт проекта: https://www.providence.casino/tokensale
WhitePapers: https://www.providence.casino/whitepaper
__________________
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 23:12.
veranika55 на форуме  
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