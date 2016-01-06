[pre-ICO][ICO] Providence 28.09.17 - 12.10.17

Сайт: https://www.providence.casino/
Старт Pre-ICO: 28 сентября
Окончание Pre-ICO: 12 октября
Казино и отель. Откройте для себя новую эпоху игр
Providence представляет собой казино, которое является первым в своем роде: 100% безналичное казино и работает исключительно с криптовалютами, поддерживаемыми интеграцией blockchain технологий и цифровых активов. Теперь вы можете войти в казино с вашей криптовалютой и обменять ее на фишки казино, чтобы играть в ваши любимые поднимающие адреналин казино игры.
Providence является первым безналичным оффлайн казино и отелем в мире. Предлагаемый отель должен иметь 148 спален, ресторан на первом этаже с террасой на берегу моря, новый ресторан на втором этаже (над казино), бассейн на крыше, и конференц-зал. Все самого высокого класса.
Providence представляет собой казино, которое является первым в своем роде: 100% безналичным и работает исключительно с криптовалютами, поддерживаемыми интеграцией с передовой технологией blockchain. Через blockchain Providence позволяет игрокам зайти в наше оффлайн казино и обменять криптовалюту на фишки, которые позволят им участвовать во всех своих любимых поднимающих адреналин играх на территории казино. По сути, Providence позволяет игрокам превращать свои криптовалюты в забавные и полезные активы в физической сфере, тем самым решает серьезную проблему с криптовалютами и их фактическим потреблением. Чтобы создать по-настоящему безналичное предприятие, инновационные технологии blockchain будут интегрированы в каждой торговой точке в казино, в том числе в отеле, ресторане и роскошных продуктовых магазинах. Все доходы, полученные розничными магазинами, будут обеспечены в Фиате по курсу, привязанному к текущим валютным курсам.
Как вы уже знаете, онлайн криптовалютные казино развиваются, но в настоящее время почти нет места, куда можно пойти, чтобы физически потратить свою криптовалюту на азартные игры. Онлайн казино могут быть забавными, но ничто не сравнится с настоящей атмосферой казино.
Детали Pre-ICO
Наименование токена: PVE
Тип токена: ERC20
Общее количество выпущенных токенов: 200,000,000
Максимальная сумма инвестиций на Pre-ICO:
14,000 ETH.
Pre-ICO: Старт
- 28 сентября
Окончание:
12 октября
Минимальная сумма вклада - 10 ETH
Курс: 810 PVE = 1 ETH (35% бонус)
Распределение токенов:
51% продано сообществу
31% банк ролл
4% баунти
4% маркетинг и реклама
10% команда
Сайт проекта: https://www.providence.casino/tokensale
WhitePapers: https://www.providence.casino/whitepaper