DowDuPont инвестирует $5 млн. в производство семян в Полтавской области

"DuPont Pioneer Украина", дочерняя компания одного из крупнейших в мире производителей семян сельскохозяйственных растений DowDuPont (США), анонсировала инвестиции в размере $5 млн. в линию по производству семян подсолнечника на заводе в селе Стаси Полтавской области. Линия должна заработать на полную мощность до конца текущего года.
Как отметил руководитель по производству семян сельскохозяйственного подразделения компании DowDuPont Pioneer в Европе, Питер Шипош, в дальнейшем на заводе планируется выпускать от 200 до 300 тыс. посевных единиц подсолнечника в сезон.
Помимо украинского подсолнечника, на завод планируется заводить турецкие семена на доработку (протравку и упаковку).
Представители компании добавляют, что семена подсолнечника пока планируется выпускать только для украинского рынка. Сейчас же семена кукурузы, произведенные на этом заводе, экспортируются в Румынию, Болгарию и Венгрию.
Как известно, продукция компании DuPont Pioneer реализуется в более чем 90 странах мира. Свое киевское представительство американский производитель открыл в 1998 году. В этом же году компания начала работу по испытанию новых гибридов кукурузы и подсолнечника. В 2001 году было создано ООО "Пионер Насиння Украина", а в 2010 году у компании появился научно-исследовательский центр, расположенный в Киевской области.
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