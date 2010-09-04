ЕВРАЗ инвестирует 175 млн. грн. в модернизацию ДМЗ

22 сентября 2017 года акционеры ЧАО "ЕВРАЗ-Днепровский металлургический завод" ("ЕВРАЗ-ДМЗ", Днепр) решили увеличить уставной капитал предприятия на 175 млн. грн. вследствие дополнительной эмиссии акций, а затем направить все эти средства на модернизацию производства.
По данным компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, 30% средств будут направлены на модернизацию коксохимического производства с целью увеличения объемов производства кокса. За такую же сумму будет построена машина непрерывного литья заготовки (МНЛЗ), что позволит увеличить объем производства товарной продукции. Оставшиеся 25% и 15% планируется потратить соответственно на реализацию программы развития прокатного цеха № 2 и капитальные ремонты железнодорожных путей и другого оборудования.
Основное направление деятельности "Евраз-ДМЗ" – это производство стали, чугуна, проката и изделий из них.
97,132252% акций предприятия, по данным на конец 2016 года, принадлежат компании Palmrose B. V (Нидерланды), которая является 100%-й "дочкой" группы Evraz (РФ).
На сегодняшний день группа Evraz владеет двумя активами в Украине: ЧАО "ЕВРАЗ — Днепровский металлургический завод" (Днепр) и "ЕВРАЗ Южкокс".
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