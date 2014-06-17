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Three Square — первая компания в США, которая начнет чипирование сотрудников

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Старый Сегодня, 22:39
#1
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Three Square — первая компания в США, которая начнет чипирование сотрудников


Three Square Market должна стать самой первой компанией в США, которая начнет вживлять чипы под кожу своим работникам, про это заявил генеральный директор фирмы по имени Тодд Уэстби.

Такая организация, как управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов — агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов, дала свое одобрение на вживление микросхем в далеком 2004-м году, но с того момента так никто и не решился использовать эту технологию.

Исходя из заявлений генерального директора Т. Уэтсби, компания партнер Three Square из Швеции под названием BioHax International, уже вживила микросхемы около 150 сотрудникам.
Сама процедура вживления безболезненная, чип размером с рисовое зерно вводят уколом между пальцами руки. И стоимость такой процедуры для одного человека порядка 300 долларов США.

Все это делают для того, чтоб не нужно было никаких забытых дома пропусков и паролей. Даже не надо брать с собой кошелек, ведь в столовой компании вас накормят при предъявлении чипа.

В компании надеется, что порядка 50 человек захотят пройти эту процедуру добровольно, подчеркивается, что отследить перемещения работников невозможно, ведь чип срабатывает не более 15 сантиметров от считывающего устройства.

Специально для mmgp.ru
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