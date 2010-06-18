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lll Складчина lll
Покупаю подписки с верификатора прогнозов
betonsuccess.ru
blogabet.com
и нескольких ещё.
В 2016 были взлёты, падения и многое другое. На ошибках набрался опыта и начал много уделять времени отбору капперов (только платные подписки). Отдохнул месяц не ставя, а с января этого года серьезно и успешно начал заниматься (назовём это) "инвестированием". И по сей день занимаюсь им.
Хочу собрать единомышленников (до 5-7 чел) для приобретения подписок которые я беру и тех которые предложите вы.
Шляпные сайты, группы вк и прочую фигню не рассматриваю. Если вы хотите просто поиграться в ставки то гр. вк, не понятные сайты и прочее вам подойдёт. А если же хотите иметь ежемесячную прибыль тогда пишите.
Я не предлагаю вам платить мне деньги или что-то в этом роде.
Если найдутся единомышленники которые хотят зарабатывать, то отписывайтесь в теме.
Поделюсь всем своим опытом и во всем помогу.
От вас желательно не менее 20 лет.
Начальный банк.
Смартфон с 3/4 джи.