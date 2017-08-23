Trade Limited - tradelimited.com

Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт проекта: 26.09.17
О проекте:
Инвестиционные планы:
Forex NEWBIE
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Trade Professional LTD – это современный продукт международной кооперации и слияния корпоративных интересов на международном уровне. Свой путь компания начинала как небольшое объединение единомышленников в сфере трейдинга в 2010 году. За последующие 6 лет мы выросли в серьезный инвестиционный фонд, способный стабильно давать 25% прибыли от вложенных инвесторами средств. Во время формирования компании нам удалось создать коллектив профессионалов численностью в 35 человек и было разработано и внедрено в практику трейдинга свыше 100 торговых стратегий, многие из которых остаются уникальными и сегодня. В результате такой успешной деятельности в декабре 2015 года нам удалось заключить сделку по слиянию с перспективной компанией, специализирующейся на майнинге и трейдинге криптовалютами. Это стало отправной точкой нашего развития в новом качестве. Полученный в результате слияния оборотный инвестиционный капитал дал нам возможность радикально увеличить вычислительные мощности майнинга и вывести торговые стратегии на безупречный уровень стабильности.
График начислений: все средства (5%), заработанные за 5 предыдущих рабочих дней автоматически зачисляются на баланс аккаунта в ночь с пятницы на субботу. Срок действия инвестиционного предложения: 90 календарных дней. Возврат депозита: по окончании срока действия инвестиционного предложения, через 90 календарных дней.
Forex TRADER
График начислений: все средства (6.5%), заработанные за 5 предыдущих рабочих дней автоматически зачисляются на баланс аккаунта в ночь с пятницы на субботу. Срок действия инвестиционного предложения: 90 календарных дней. Возврат депозита: по окончании срока действия инвестиционного предложения, через 90 календарных дней.
Forex Market Maker
График начислений: все средства (7,5%), заработанные за 5 предыдущих рабочих дней автоматически зачисляются на баланс аккаунта в ночь с пятницы на субботу. Срок действия инвестиционного предложения: 90 календарных дней. Возврат депозита: по окончании срока действия инвестиционного предложения, через 90 календарных дней.
Forex REINVEST GOLD
График начислений: все средства (270%), заработанные в соответствии с инвестиционным решением REINVEST GOLD автоматически зачисляются на баланс аккаунта по окончании срока действия инвестиционного предложения. Срок действия инвестиционного предложения: 120 календарных дней. Возврат депозита: по окончании срока действия инвестиционного предложения, через 120 календарных дней.
Forex REINVEST VIP
График начислений: все средства (600%), заработанные в соответствии с инвестиционным решением REINVEST VIP автоматически зачисляются на баланс аккаунта по окончании срока действия инвестиционного предложения. Срок действия инвестиционного предложения: 180 календарных дней. Возврат депозита: по окончании срока действия инвестиционного предложения, через 180 календарных дней.
MINING START
График начислений: ежедневно (0,8%), по календарным дням. Срок действия инвестиционного предложения: 90 календарных дней. Возврат депозита: по окончании срока действия инвестиционного предложения, через 90 календарных дней.
MINING PRO
График начислений: ежедневно (1,0%), по календарным дням. Срок действия инвестиционного предложения: 90 календарных дней. Возврат депозита: по окончании срока действия инвестиционного предложения, через 90 календарных дней.
MINING REINVEST
График начислений: все средства (200%), заработанные в соответствии с инвестиционным решением MINING REINVEST автоматически зачисляются на баланс аккаунта по окончании срока действия инвестиционного предложения. Срок действия инвестиционного предложения: 75 календарных дней. Возврат депозита: по окончании срока действия инвестиционного предложения, через 75 календарных дней.
Выплаты:
ручные (регламент до 8 часов)
Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, BitCoin, AdvCash, NIXmoney
Партнерская программа:
Тех. характеристики проекта:
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Who-is:
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Trade Professional LTD регулируется и регламентируется соответствующими государственными сертификатами, подтверждающими официальную регистрацию бизнеса компании. Более подробно об этом Вы сможете прочитать, воспользовавшись государственным онлайн-ресурсом United Kingdom Company House Authority. Онлайн-платформа www.tradelimited.com является исключительной собственностью Trade Professional LTD.
Наш депозит (листинг)
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
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Domain Name: TRADELIMITED.COM
Registry Domain ID: 2051987061_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namesilo.com
Registrar URL: http://www.namesilo.com
Updated Date: 2017-08-23T13:21:22Z
Creation Date: 2016-08-13T18:05:47Z
Registry Expiry Date: 2027-08-13T18:05:47Z
Registrar: NameSilo, LLC
Registrar IANA ID: 1479
Registrar Abuse Contact Email: abuse@namesilo.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.4805240066
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Name Server: HANK.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: KAY.NS.CLOUDFLARE.COM
DNSSEC: unsigned
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