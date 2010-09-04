Запрет Китая вызывает массовый всплеск пользователей в торговых платформах P2P

Недавний запрет на биржах в Китае вызвал огромный всплеск количества пользователей, которые обратились к платформам одноранговой сети - P2P. Платформа LocalBitcoins P2P на прошлой неделе зарегистрировала рекордно-максимальные торги в размере $17,5 млн., а также объемы других локальных платформ увеличились в четыре раза.
Стремление инвесторов и владельцев биткоинов к покупке или продаже привело их к этим менее используемым платформам. В качестве биржи, такой как ViaBTC теперь биткоин выводится на открытый рынок и используется на небольших платформах P2P.
Как и в других странах, где правительства делают безрассудные финансовые решения, после Китая цена на биткоин изменилась на биржах. В настоящее время цена установлена на уровне 20% по сравнению с биржевыми ценами, поскольку система P2P позволяет потребителям получать быстрый доступ к использованию своих коинов.
Другие страны также сталкиваются с аналогичными кризисами, поскольку гиперинфляция, массовые отношения долга и плохая фискальная политика побуждают граждан принимать биткоин в качестве альтернативного решения. Безопасность, относительная стабильность и общий положительный прогноз для биткоина также позволили получить значительный успех на других местных биржах.
Перевод специально для mmgp.ru