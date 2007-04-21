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«В контакте» заплатила пользователям 1 млрд рублей «В контакте» заплатила пользователям 1 млрд рублей за популярный у рекламодателей контент

Соцсеть готова платить им еще больше







«В контакте» сегодня выпустит самое масштабное обновление сервиса за последние несколько лет, сообщили сотрудники соцсети (входит в Mail.ru Group).



Рекомендации для пользователей



Прежде всего изменится интерфейс мобильного приложения ВК: в нем появятся новые вкладки с быстрым доступом к самым востребованным разделам. Главное новшество - появление вкладки «Рекомендации». Это будет отдельная лента от основной ленты новостей друзей и сообществ. Рекомендации будут подстраиваться под персональные интересы пользователей, в разделе появятся тексты, видеоролики, фотографии и прямые трансляции. Контент для рекомендаций будет отбираться на основе алгоритма «Прометей», уточнили в компании. Отдельно ВК будет отбирать самых интересных авторов, специально отмечать их в ленте и продвигать их контент. По похожей схеме работает блог-платформа «Яндекс. Дзен», которая тоже рекомендует пользователям самых интересных авторов.



За счет раздела «Рекомендации» соцсеть рассчитывает увеличить аудиторию и число просмотров внутри сети. Конкретные цифры представители сети называть не стали. Они уточнили, что у тех пользователей, которым в рамках текста в ленте новостей подмешивали рекомендации, число просмотров такого контента было в два раза выше, чем обычного.



Деньги для авторов



Чтобы получить больше оригинального контента для пользователей, ВК запустила дополнительные инструменты монетизации для авторов контента. Под такими авторами соцсеть понимает как отдельных пользователей, так и сообщества и группы, созданные СМИ.



Сейчас внутри ВК действует рекламная биржа, где рекламодатели могут покупать размещение внутри того или иного сообщества. Теперь сеть запускает в полноценную коммерческую эксплуатацию рекламную сеть. Эта сеть позволяет полностью автоматизировать размещение рекламы, объясняют представители ВК, авторы в такой ситуации могут «полностью сосредоточиться на творчестве». Сотрудники ВК не раскрыли, как именно будут делиться в этой ситуации доходы между ВК и авторами: «Расчеты происходят на основе сложной математической модели». Но автор будет заранее знать, что такое-то число просмотров принесет ему столько-то денег, объясняют представители соцсети.



Кроме прямой рекламы ВК начнет предлагать авторам размещение нативной рекламы - переговоры о размещении такой рекламы соцсеть опять же готова вести сама.



ВК заявила, что за последний год (сентябрь 2016 г. - сентябрь 2017 г.) через рекламную биржу выплатила производителям контента 1 млрд руб. Эти цифры не учитывают доходы сообществ, если они договаривались с рекламодателями самостоятельно.



Инструменты для авторов



Внутри ВК появится специальный редактор для публикации длинных текстов (longread) - он позволит лучше совмещать в публикациях текст и элементы мультимедиа. Сотрудник ВК уточнил, что этот редактор предназначен прежде всего для авторов и сообществ, у которых нет собственного сайта.

Еще один инструмент для издателей, прежде всего СМИ, - ускоренная загрузка мобильных страниц. Для этого ВК использует не собственные инструменты, а систему Accelerated Mobile Pages (AMP) от Google. Эта система позволяет показывать полную версию страницы внешнего сайта, не переходя на него. ВК при этом позволит издателям размещать внутри такой страницы рекламу и не будет получать доли от доходов издателей, уточнили сотрудники ВК. Использование AMP должно привести к увеличению числа просмотров контента, говорят сотрудники соцсети.



источник «В контакте» сегодня выпустит самое масштабное обновление сервиса за последние несколько лет, сообщили сотрудники соцсети (входит в Mail.ru Group).Прежде всего изменится интерфейс мобильного приложения ВК: в нем появятся новые вкладки с быстрым доступом к самым востребованным разделам. Главное новшество - появление вкладки «Рекомендации». Это будет отдельная лента от основной ленты новостей друзей и сообществ. Рекомендации будут подстраиваться под персональные интересы пользователей, в разделе появятся тексты, видеоролики, фотографии и прямые трансляции. Контент для рекомендаций будет отбираться на основе алгоритма «Прометей», уточнили в компании. Отдельно ВК будет отбирать самых интересных авторов, специально отмечать их в ленте и продвигать их контент. По похожей схеме работает блог-платформа «Яндекс. Дзен», которая тоже рекомендует пользователям самых интересных авторов.За счет раздела «Рекомендации» соцсеть рассчитывает увеличить аудиторию и число просмотров внутри сети. Конкретные цифры представители сети называть не стали. Они уточнили, что у тех пользователей, которым в рамках текста в ленте новостей подмешивали рекомендации, число просмотров такого контента было в два раза выше, чем обычного.Чтобы получить больше оригинального контента для пользователей, ВК запустила дополнительные инструменты монетизации для авторов контента. Под такими авторами соцсеть понимает как отдельных пользователей, так и сообщества и группы, созданные СМИ.Сейчас внутри ВК действует рекламная биржа, где рекламодатели могут покупать размещение внутри того или иного сообщества. Теперь сеть запускает в полноценную коммерческую эксплуатацию рекламную сеть. Эта сеть позволяет полностью автоматизировать размещение рекламы, объясняют представители ВК, авторы в такой ситуации могут «полностью сосредоточиться на творчестве». Сотрудники ВК не раскрыли, как именно будут делиться в этой ситуации доходы между ВК и авторами: «Расчеты происходят на основе сложной математической модели». Но автор будет заранее знать, что такое-то число просмотров принесет ему столько-то денег, объясняют представители соцсети.Кроме прямой рекламы ВК начнет предлагать авторам размещение нативной рекламы - переговоры о размещении такой рекламы соцсеть опять же готова вести сама.ВК заявила, что за последний год (сентябрь 2016 г. - сентябрь 2017 г.) через рекламную биржу выплатила производителям контента 1 млрд руб. Эти цифры не учитывают доходы сообществ, если они договаривались с рекламодателями самостоятельно.Внутри ВК появится специальный редактор для публикации длинных текстов (longread) - он позволит лучше совмещать в публикациях текст и элементы мультимедиа. Сотрудник ВК уточнил, что этот редактор предназначен прежде всего для авторов и сообществ, у которых нет собственного сайта.Еще один инструмент для издателей, прежде всего СМИ, - ускоренная загрузка мобильных страниц. Для этого ВК использует не собственные инструменты, а систему Accelerated Mobile Pages (AMP) от Google. Эта система позволяет показывать полную версию страницы внешнего сайта, не переходя на него. ВК при этом позволит издателям размещать внутри такой страницы рекламу и не будет получать доли от доходов издателей, уточнили сотрудники ВК. Использование AMP должно привести к увеличению числа просмотров контента, говорят сотрудники соцсети.

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