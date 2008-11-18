Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 6,104 Благодарностей: 2,412 УГ: 1 подарки награды

Уникальные советы врачей для желающих похудеть быстро



Потеря веса не является линейной. Масса вашего тела может колебаться, когда вы проходите различные фазы, особенно это касается женщин в определенное время месяца. С психологической точки зрения, если ваш вес увеличивается на несколько дней, не паникуйте. Просто обратите внимание на то, что в течение недели могли быть мероприятия, на которых вы немного переели. За один раз ожирение не заработаешь, это просто задержка воды в организме, и все пройдет через несколько дней.



Гормоны



Наблюдайте за уровнем стресса. Стресс поднимает уровень гормона кортизола, а при повышении он может нарушать память, способствовать увеличению массы тела и снижать иммунную функцию. Кортизол также может способствовать перееданию и вызывать тягу к продуктам с высоким содержанием жиров. Кроме того, грелин – гормон голода или аппетита, как было обнаружено, увеличивает свою концентрацию в организме во время чрезвычайно сильного стресса. Удостоверьтесь, что вы не подвергаете себя сильному стрессу ежедневно.



Грелин будет увеличиваться в периоды голода, поэтому перекус в середине дня может предотвратить переедание в вечернее время. Возьмите с собой различные закуски или сделайте небольшие запасные пайки на своем рабочем месте, чтобы вовремя перекусить, не дав развиться сильному голоду. Можно рекомендовать орехи, йогурт, сырные палочки, воздушный попкорн без добавок, а также сливочные батончики с низким содержанием сахара. Потребление продуктов, содержащих белок, будет способствовать насыщению и поможет уменьшить тягу к сладкому.



Если вы пытаетесь сбросить килограммы, но никак не можете этого добиться, то рекомендуется углубиться в исследование гормонов. Дисбаланс в кортизоле, гормонах щитовидной железы и других гормонах стресса, может блокировать успех в похудении. Диеты и физические упражнения при таких нарушениях в большинстве случаев не являются достаточной мерой для борьбы с лишними килограммами.



Работа кишечника



Тонкая настройка микробиома в кишечнике обеспечивает баланс хороших бактерий в вашей пищеварительной системе. Это может помочь телу сбросить килограммы в удивительно быстром темпе. Некоторые здоровые бактерии в кишечнике предрасполагают вас к более быстрому метаболизму. Вы можете без усилий перестроить микробиом кишечника, просто добавив в свой рацион кисломолочные продукты и пищу, богатую пищевыми волокнами. Стоит также упомянуть цикорий – один из лучших пребиотиков, который способствует размножению хороших бактерий в кишечнике.



С другой стороны, постоянно ограничивать себя – это тоже неправильно, так как может вызвать лишний стресс. Себя баловать нужно обязательно. Удовольствие от вкуса продуктов очень важно, и не стоит вычеркивать из жизни навсегда пирожные и шоколад, любимую булочку или пиццу. Просто во всем соблюдайте меру, и тогда даже такие гастрономические вредности не причинят вред вашей фигуре. И обязательно следите за своим здоровьем, регулярно обследуясь у врача.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Потеря веса не является линейной. Масса вашего тела может колебаться, когда вы проходите различные фазы, особенно это касается женщин в определенное время месяца. С психологической точки зрения, если ваш вес увеличивается на несколько дней, не паникуйте. Просто обратите внимание на то, что в течение недели могли быть мероприятия, на которых вы немного переели. За один раз ожирение не заработаешь, это просто задержка воды в организме, и все пройдет через несколько дней.Наблюдайте за уровнем стресса. Стресс поднимает уровень гормона кортизола, а при повышении он может нарушать память, способствовать увеличению массы тела и снижать иммунную функцию. Кортизол также может способствовать перееданию и вызывать тягу к продуктам с высоким содержанием жиров. Кроме того, грелин – гормон голода или аппетита, как было обнаружено, увеличивает свою концентрацию в организме во время чрезвычайно сильного стресса. Удостоверьтесь, что вы не подвергаете себя сильному стрессу ежедневно.Грелин будет увеличиваться в периоды голода, поэтому перекус в середине дня может предотвратить переедание в вечернее время. Возьмите с собой различные закуски или сделайте небольшие запасные пайки на своем рабочем месте, чтобы вовремя перекусить, не дав развиться сильному голоду. Можно рекомендовать орехи, йогурт, сырные палочки, воздушный попкорн без добавок, а также сливочные батончики с низким содержанием сахара. Потребление продуктов, содержащих белок, будет способствовать насыщению и поможет уменьшить тягу к сладкому.Если вы пытаетесь сбросить килограммы, но никак не можете этого добиться, то рекомендуется углубиться в исследование гормонов. Дисбаланс в кортизоле, гормонах щитовидной железы и других гормонах стресса, может блокировать успех в похудении. Диеты и физические упражнения при таких нарушениях в большинстве случаев не являются достаточной мерой для борьбы с лишними килограммами.Тонкая настройка микробиома в кишечнике обеспечивает баланс хороших бактерий в вашей пищеварительной системе. Это может помочь телу сбросить килограммы в удивительно быстром темпе. Некоторые здоровые бактерии в кишечнике предрасполагают вас к более быстрому метаболизму. Вы можете без усилий перестроить микробиом кишечника, просто добавив в свой рацион кисломолочные продукты и пищу, богатую пищевыми волокнами. Стоит также упомянуть цикорий – один из лучших пребиотиков, который способствует размножению хороших бактерий в кишечнике.С другой стороны, постоянно ограничивать себя – это тоже неправильно, так как может вызвать лишний стресс. Себя баловать нужно обязательно. Удовольствие от вкуса продуктов очень важно, и не стоит вычеркивать из жизни навсегда пирожные и шоколад, любимую булочку или пиццу. Просто во всем соблюдайте меру, и тогда даже такие гастрономические вредности не причинят вред вашей фигуре. И обязательно следите за своим здоровьем, регулярно обследуясь у врача.

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