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Первый в мире биометрический криптобанкинг Moncrypt объявил о запуске ICO

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Имя: Станислав
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Первый в мире биометрический криптобанкинг Moncrypt объявил о запуске ICO


Криптоиндустрия продолжает расти с каждым днем, и с этим мы все больше нуждаемся в более безопасных способах сохранения капитала. После многочисленных взломов бирж и жалоб пользователей, мы должны понимать, что обеспечение безопасности наших инвестиций должно быть как должное. Moncrypt приходит с решением!

Moncrypt - это децентрализованная платформа со своей технологией, основанная на блокчейне эфириума, которая обещает полную анонимность и безопасность ваших криптоактивов с тремя биометрическими системами идентификации (отпечаток пальцев, голос и лицо).

Безопасность является важным аспектом у Moncrypt, и компания решила разместить свои сервера в Альпах. Вся информация о транзакциях хранится в облачном хранилище, а наиболее важная информация передается с помощью квантовой криптографии, что делает платформу самой безопасной в мире.

Один раз в платформе можно воспользоваться покупкой дешевых авиарейсов и арендой гостиниц, а также поиграть в игры, сделать ставку на исходное событие того или иного события, продавать одежду и др. Если Ваши деньги хранятся на Moncrypt, Вы будете получать проценты каждый месяц и сможете отправлять различные суммы в любому человеку быстро и безопасно. Кроме того, Вы получите личную дебетовую карту для совершения оплаты товаров и услуг в оффлайне.

Компания гордится тем, что сотрудничает с такими гигантами, как Booking.com, WilliamHill, Amazon, TransferWise, LotoLev, eBay, Hertz и British Airways. Эти компании помогают развитию Moncrypt и верят в ее масштабируемость для создания глобального решения по защите инвестиционного капитала.

ICO началось 20 сентября с выпущенными 15 500 000 токенами под названием MON, которые продаются по $1. ICO будет оставаться открытым до 20 октября. Держатели MON получат проценты по внесенным инвестициям и будут являться не только участниками, а и частью команды Moncrypt.

Перевод специально для MMGP.RU

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