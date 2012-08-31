Основатель платформы NEO консультировал власти КНР касательно запрета ICO

Китайские власти консультировались с основателем NEO Да Хонгвеем в преддверии запрета деятельности криптобирж и организации первичных размещений монет (ICO). Об этом пишет Cryptocoinsnews со ссылкой на интервью Хонгвея голландскому изданию Het Financieele Dagblad.
Как сообщает издание, предприниматель опроверг слухи о том, что следующей целью китайского правительства станет майнинг-индустрия. Более того, Хонгвей предположил, что в будущем NEO может наладить плодотворное сотрудничество с властями.
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“Перед зачисткой рынка они обратились ко мне за информацией и советами”, —
рассказал он в интервью.
Как выяснилось, основатель NEO поддерживает запрет на ICO, несмотря на то, что его платформа создана для смарт-контрактов. Также Хонгвей считает, что у его проекта есть много ниш для дальнейшего роста, даже если не выпускать токены на блокчейне NEO, как на популярной платформе Ethereum.
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“Я не жду, что правительство позвонит ко мне завтра и предложит сделать NEO основой всей блокчейн-инфраструктуры в Китае. Но я думаю, что это возможно в среднесрочной перспективе. Почему нет?”, —
добавил основатель NEO.
Основатель NEO сравнил бум ICO с “пузырем доткомов” конца 90-х, подчеркнув, что большинство ICO-проектов были мошенническими.
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“Я думаю, что власти очень обеспокоены давлением, которое биткоин и другие криптовалюты оказывают на фиатные деньги, но речь никогда не шла о запрете на майнинговую деятельность”, —
опроверг Хонгвей слухи о возможном запрете майнинг-индустрии в Китае.
Вскоре после публикации заявлений Хонгвея криптовалюта NEO начала демонстрировать уверенный рост. За последние сутки она выросла на 21,62%, а капитализация превысила $1,3 млрд. В настоящее время “китайский Ethereum” занимает 10 строчку рейтинга Coinmarketcap.
Стоит отметить, что такие известные личности, как Джон Макафи из MGT Capital и основатель Litecoin Чарли Ли также считают, что Китай не станет запрещать майнинг.
Напомним, в августе платформа цифровых активов NEO (ранее известная как Antshares) объявила об успешном завершении процесса ребрендинга.