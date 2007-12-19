[pre-ICO] [BOUNTY] ErosCoin - приложение для «клубничных» чатов 11.10-15.11.2017

Приложение для взрослых чатов
Имеет ряд расширенных функций
Функция мгновенной оплаты чата
Функция мгновенной оплаты чата для отправки денег через саморегулируемые смарт-контракты. На самом деле вам не нужно помнить адрес получателя ваших друзей, короче говоря, передача средств так же просто, как отправка сообщения во время чата.
Микроплатежи
Разработанные на самой быстрой блочной сети, транзакции EROSCOIN слишком экономичны и экономит время, снижают плату или нулевую плату. Разрабатывайте свои собственные сторонние услуги микро платежей с помощью EROSCOIN.
Услуги веб-кошелька
Полностью многофункциональный веб-кошелек с включенной системой безопасности. Вы также можете использовать веб-кошелек EROSCOIN для случайных коммерческих / некоммерческих транзакций, например, собирать пожертвования, арендную плату, счета или принимать платежи за такие услуги.
Интеграция мобильных платежей
EROSCOIN предоставляет вам инновационное решение для обработки мобильных платежей, которое обеспечивает гибкость и удобство приема платежей по кредитным картам в любой точке мира. Рассмотрена интеграция с мобильными платформами, такими как платежи One Touch, платежи от человека к человеку.
Платежные услуги P2P
Одноранговые платежи - одна из самых модных тенденций, которые в настоящее время происходят в индустрии платежей. Используя EROSCOIN как услугу P2P Payment, можно быстро, бесплатно и просто перевести деньги другому человеку.
Мобильный кошелек
Мобильный кошелек iOS и Android для отправки и получения монет. Отправляйте деньги любым пользователям смартфона мгновенно, конфиденциально и безопасно без банковского счета. Чтобы получить платеж, получатель должен иметь действительный адрес контракта EROSCOIN.
ДЕТАЛИ ICO
Распределение монеты ERO
Распределение токенов определяется следующим образом:
ICO (50%),
Фонд (20%),
Консультаты и Escrow (9%),
Резервный фонд (10%),
Благотворительность (10%),
Баунти (1%).
Баунти будут проводиться в соответствии с принятыми правилами.
Символ токена - ERO
Общий объем поставки 2,4 миллиарда ERO
Начальная ставка 1 ERO = 0,15 USD
Только валюта BTC
Для ICO цена 1 ERO составляет 0,15 доллара США. Общий объем ERO, используемый в проекте при разработке проекта, финансировании, освещении в средствах массовой информации за счет развития ожидаемого проекта и ожидаемых дивидендов, будет основным форм-фактором для обменных курсов ERO, как только он будет указан на биржах шифрования после ICO.
Использование токена после ICO
После ICO токен ERO будет добавлен на биржи криптовалют. Каждый держатель токена ERO может использовать свои токены в обменах для торговли, а также передавать их другим пользователям.
В рамках нашей дорожной карты разработки токен ERO будет использоваться в платежном шлюзе, в чатах, выставлении счетов, инструментах корпоративного бизнеса и в качестве криптовалюты в более чем тысячах сервисов.
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