TheGOLDskull Топ Мастер

superiorhyip - superiorhyip.com Superiorhyip





Старт 26.09.2017

Я не владелец / не админ проекта.



Легенда (машинный перевод):

Цитата: Наша компания superiorhyip.com специализируется на игре на рынке Форекс, которая достигает действительно больших прибылей. Профессиональные трейдеры в нашей компании обладают знаниями, которые все еще расширяются. Сочетание технического анализа с фундаментальным анализом дает возможность получать такой доход. Все это сочетается в этой превосходной программе, которая является superiorhyip.com



superiorhyip.com - совершенно новый тип инвестиционной программы, с которой вам никогда не приходилось встречаться. Наши усилия, трудолюбие и, прежде всего, знания и опыт наших специалистов, вы можете наблюдать в нашей инвестиционной программе. Это означает, что порученные нам деньги управляются в запланированных и приносящих наибольшие выгоды. Планы :



Цитата: 120% After 1 Day

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $5.00 - $1500.00 110.00

Plan 2 $1501.00 - $2500.00 115.00

Plan 3 $2501.00 - $10000.00 120.00



250% After 5 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $5.00 - $1500.00 170.00

Plan 2 $1501.00 - $2500.00 200.00

Plan 3 $2501.00 - $10000.00 250.00



600% After 10 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $5.00 - $1500.00 300.00

Plan 2 $1501.00 - $2500.00 400.00

Plan 3 $2501.00 - $10000.00 600.00

Принимает : PerfectMoney , Bitcoin ,

Adv cash и Payeer .

Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License

superiorhyip.com - Licensed

Реферальная система : 5%

Минимальный вклад : $5

Выплаты : Инстант

SSL : COMODO CA Limited







Whois Record

Цитата: Domain name: SUPERIORHYIP.COM

Registry Domain ID: 2166365452_DOMAIN_COM-VRSN

Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com

Registrar URL: http://www.namecheap.com

Updated Date: 2017-09-23T01:39:06.00Z

Creation Date: 2017-09-23T01:30:26.00Z

Registrar Registration Expiration Date: 2018-09-23T01:30:26.00Z

Registrar: NAMECHEAP INC



Name Server: ns1.vvipbitcoin.com

Name Server: ns2.vvipbitcoin.com >>> Ссылка для регистрации <<<



Наш вклад :

09.26.17 17:24 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U16368237 from U1825364. Batch: 189322588. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to superiorhyip.com User gsmonitor.

