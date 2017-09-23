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superiorhyip - superiorhyip.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:25
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 30
Регистрация: 14.04.2007
Сообщений: 69,555
Благодарностей: 3,777
УГ: 16
КП: 0.026
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
superiorhyip - superiorhyip.com
Superiorhyip


Старт 26.09.2017
Я не владелец / не админ проекта.

Легенда (машинный перевод):
Цитата:
Наша компания superiorhyip.com специализируется на игре на рынке Форекс, которая достигает действительно больших прибылей. Профессиональные трейдеры в нашей компании обладают знаниями, которые все еще расширяются. Сочетание технического анализа с фундаментальным анализом дает возможность получать такой доход. Все это сочетается в этой превосходной программе, которая является superiorhyip.com

superiorhyip.com - совершенно новый тип инвестиционной программы, с которой вам никогда не приходилось встречаться. Наши усилия, трудолюбие и, прежде всего, знания и опыт наших специалистов, вы можете наблюдать в нашей инвестиционной программе. Это означает, что порученные нам деньги управляются в запланированных и приносящих наибольшие выгоды.
Планы :

Цитата:
120% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $1500.00 110.00
Plan 2 $1501.00 - $2500.00 115.00
Plan 3 $2501.00 - $10000.00 120.00

250% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $1500.00 170.00
Plan 2 $1501.00 - $2500.00 200.00
Plan 3 $2501.00 - $10000.00 250.00

600% After 10 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $1500.00 300.00
Plan 2 $1501.00 - $2500.00 400.00
Plan 3 $2501.00 - $10000.00 600.00

Принимает : PerfectMoney, Bitcoin,
Advcash и Payeer.
Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License
superiorhyip.com - Licensed
Реферальная система : 5%
Минимальный вклад : $5
Выплаты : Инстант
SSL : COMODO CA Limited



Whois Record
Цитата:
Domain name: SUPERIORHYIP.COM
Registry Domain ID: 2166365452_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: http://www.namecheap.com
Updated Date: 2017-09-23T01:39:06.00Z
Creation Date: 2017-09-23T01:30:26.00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2018-09-23T01:30:26.00Z
Registrar: NAMECHEAP INC

Name Server: ns1.vvipbitcoin.com
Name Server: ns2.vvipbitcoin.com
>>> Ссылка для регистрации <<<

Наш вклад :
09.26.17 17:24 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U16368237 from U1825364. Batch: 189322588. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to superiorhyip.com User gsmonitor.
__________________
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TheGOLDskull вне форума  
Старый Сегодня, 20:38
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 1,825
Благодарностей: 2,442
УГ: 3
КП: 0.203
Re: superiorhyip - superiorhyip.com
Интересно, как долго админ думал над названием.
ТЕСТ:
17:42 26.09.17 Transfer 189324363 U16368237
superiorhyip.com -10.05

__________________
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leoo на форуме  
Старый Сегодня, 20:46
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 1,079
Благодарностей: 136
УГ: 67
КП: 0.050
Re: superiorhyip - superiorhyip.com
Тоже депнул,
Поиграться денек

Цитата:
Платеж успешно осуществлён!
Номер транзакции ad87a4db-fd06-4293-ab1f-646e332a98f7
Дата и время 26.09.2017 16:45
Магазин superiorhyip.com
Сумма платежа $5.00
А так, визуально внутри, кабина отлично смотрится.
__________________
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 20:54
#4
Профессионал
 
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Адрес: Израиль
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.12.2012
Сообщений: 1,341
Благодарностей: 850
УГ: 4
КП: 0.325
Re: superiorhyip - superiorhyip.com
Без лишних слов, пока "спецы" не испортили мне впечатление о проекте!
Вклад!
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
7a8673b6-8c6e-42ba-88ac-37a2fe92f435
Кому:
shaterip@mail.ru
Снято:
-15.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено: 15.00 USD
__________________
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Зарабатываю MCAP тут! Работаю на БИРЖЕ! Самый крутой мой проект!!!
alexkiss63 вне форума  
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