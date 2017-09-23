superiorhyip - superiorhyip.com

Старт 26.09.2017
Я не владелец / не админ проекта.
Легенда (машинный перевод):
Цитата:
Наша компания superiorhyip.com специализируется на игре на рынке Форекс, которая достигает действительно больших прибылей. Профессиональные трейдеры в нашей компании обладают знаниями, которые все еще расширяются. Сочетание технического анализа с фундаментальным анализом дает возможность получать такой доход. Все это сочетается в этой превосходной программе, которая является superiorhyip.com
superiorhyip.com - совершенно новый тип инвестиционной программы, с которой вам никогда не приходилось встречаться. Наши усилия, трудолюбие и, прежде всего, знания и опыт наших специалистов, вы можете наблюдать в нашей инвестиционной программе. Это означает, что порученные нам деньги управляются в запланированных и приносящих наибольшие выгоды.
Планы :
Цитата:
120% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $1500.00 110.00
Plan 2 $1501.00 - $2500.00 115.00
Plan 3 $2501.00 - $10000.00 120.00
250% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $1500.00 170.00
Plan 2 $1501.00 - $2500.00 200.00
Plan 3 $2501.00 - $10000.00 250.00
600% After 10 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5.00 - $1500.00 300.00
Plan 2 $1501.00 - $2500.00 400.00
Plan 3 $2501.00 - $10000.00 600.00
Принимает : PerfectMoney, Bitcoin,
Advcash и Payeer. Скрипт : Check GoldCoders' HYIP Manager License
superiorhyip.com - Licensed Реферальная система : 5% Минимальный вклад : $5 Выплаты : Инстант SSL : COMODO CA Limited
Наш вклад :
09.26.17 17:24 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U16368237 from U1825364. Batch: 189322588. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to superiorhyip.com User gsmonitor.