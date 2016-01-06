[pre-ICO][ICO] Arbiz 10.10.17 - 17.10.17

Сайт: http://arbiz.biz/
Pre-ICO: старт 10 октября 2017
Окончание: 17 октября 2017
Платформа Arbiz является первым многофункциональным децентрализованным приложением, позволяющим ускорить процесс принятия маркетинговых решений, путем проведения различных видов маркетинговых исследований в децентрализованной среде. Внимание к деталям и широкий функционал, включающий в себя модули MarketResearch, MarketPlace, MarketingActivity, Communication, Analytics и др. позволят пользователям платформы с выгодой для себя поучаствовать в проводимых маркетинговых активностях и самим при необходимости оперативно собирать и анализировать данные в режиме онлайн.
Платформа Arbiz – это сообщество людей, стремящихся изменить мир к лучшему через создание продуктов, действительно необходимых и полезных каждому.
С появлением платформы Arbiz, как симбиоза технологий блокчейн и big-data, процесс проведения исследований станет более дешевым, простым, быстрым и прозрачным.
Базовый принцип работы Платформы заключается в сборе и обработке больших массивов информации (big-data), полученных в результате маркетинговых исследований, инициируемых самими пользователями. За предоставление информации в рамках участия в различных исследованиях пользователи получают вознаграждения в виде токенов Arbiz и могут использовать их как внутри платформы для приобретения товаров/услуг у других пользователей, проведения собственных маркетинговых исследований и активации маркетинговых активностей, так и вне платформы, обменивая их на другие криптоактивы на различных биржах.
Основными функциями платформы являются:
• Сбор и анализ информации, предоставленной Пользователями.
• Проведение маркетинговых исследований в различных форматах: фокус-группы, опросы, открытые дискуссии, тестирование видеороликов и других рекламных носителей.
• Автоматический подбор статистической выборки респондентов в режиме онлайн по определяемым пользователем, проводящим исследование, критериям.
• Обеспечение движения токенов от Заказчика к Пользователю, между Пользователями, в том числе в обмен на товары/услуги.
• Доступ к аналитике полученных массивов данных (big-data) в результате проведенных исследований.
Данный проект предполагает краудфандинговые инвестиции в разработку Платформы с помощью токенов Arbiz, которые реализованы на блокчейне Ethereum.
Основные цели крауд-инвестиций в платформу Arbiz:
• для сообщества в целом – формирование объективной картины потребностей общества, его приоритетов с целью получения максимальной выгоды от потребляемых товаров и услуг.
• для компаний в частности – получение мощного инструмента сбора и обработки информации, способствующей разработке стратегии компании, новых товаров, услуг, идей, действительно востребованных у общества;
• для экономики – снижение себестоимости производства за счет минимизации рисков и увеличения ценности продукта еще на стадии его разработки.
Детали Pre-ICO:
Символ токена:
ARB
Всего выпущено токенов:
1 миллиард ARB токенов
Тип токена:
ERC20
Всего выставлено токенов на продажу на данном этапе:
50 млн токенов
Дата начала:
10 октября 2017 в 9:00 GMT
Дата окончания:
17 октября 2017 в 9:00 GMT
Принимает:
ETH
Планируемая сумма инвестиций:
8000 ETH
Максимальная сумма:
12000 ETH
ЦЕНА ЗА 1 ARB:
0.00024 ETH
Граждане США и Сингапура не допускаются к участию.
Детали ICO
Символ токена:
ARB
Всего выпущено токенов:
1 миллиард ARB токенов
Тип токена:
ERC20
Всего выставлено токенов на продажу на данном этапе:
500 млн токенов
Старт:
15 Ноября 2017 в 9:00 GMT
Окончание:
15 Декабря 2017 в 9:00 GMT
Принимает:
ETH
Планируемая сумма инвестиций:
80000 ETH
Максимальная сумма:
120000 ETH
Цена:
ЗА 1 ARB: 0.00024 ETH
Граждане США и Сингапура не допускаются к участию.
ПРОГРАММА БАУНТИ НА ЭТАПЕ PRE-ICO
Арбиз зарезервировал 5% токенов. Все эти Arbiz токены будут полностью распределены среди участников баунти-кампании Arbiz.
Сайт: http://arbiz.biz/
WhitePapers: https://drive.google.com/file/d/0B2g...pLTlh5SlU/view
Контакты: https://www.facebook.com/arbiz.platform
https://twitter.com/arbizplatform
https://t.me/arbizplatformrus
+7 919 341 57 66
arbizplatform@gmail.com