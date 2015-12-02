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Продается ЗАО "Карасевский керамический завод"

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Обсуждение инвестиций в недвижимость (жилая, коммерческая, зарубежная, загородная) Инвестирование с целью продажи, сдачи в аренду, в качестве залога и т.д.
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Старый Сегодня, 20:12
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.08.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Продается ЗАО "Карасевский керамический завод"
Продается производство кирпича и керамоплитки.. "Карасёвский керамический завод" расположен в п. Лесной, Коломенского района, Московской обл. Завод является одним из крупнейших и старейших предприятий по выпуску кирпича красного полнотелого рядового, кирпича красного полнотелого полуторного , камней керамических и других изделий юго-восточной части Московской области.
Основным сырьем для изготовления продукции являются суглинки Карасёвского месторождения, которые добываются в карьере, расположенном на расстоянии 2.5-3 км от завода.

Цена завода: 700.000.000 рублей
За подробной информацией обращайтесь по телефону 89661516914, Александр, пишите в телеграмм @Btcuser
__________________
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