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Самая высокооплачиваемая и востребованная профессия в Британии - электрик

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Старый Сегодня, 20:12
#1
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Самая высокооплачиваемая и востребованная профессия в Британии - электрик


Кризис трудовых ресурсов накрывает многие страны мира. О том, что скоро будет некому работать в России, недавно заявил бывший министр финансов Российской Федерации Алексей Кудрин. В иностранной печати стала появляться информация о том, что о нехватке рабочих рук уже начинают говорить и в правительстве Китайской Народной Республике, которое параллельно с этим выгребает оставшееся молодое население, живущее в сельской местности. Расселяя его по городам, и обучая профессиональным навыкам, которые пригодятся на одном из промышленных производств страны.

Но, судя по всему, проблема исчерпания квалифицированных трудовых ресурсов начинает накрывать и страны с развитой экономикой. В частности, как сообщает ряд экономических изданий Европейского Союза, из-за нехватки высококвалифицированных рабочих рук, в Великобритании практически невозможно нанять электрика. А те, кто работает по данной профессии, уже зарабатывают до трёх тысяч британских фунтов стерлингов, еженедельно. То есть более 200 тыс рублей.

Если провести расчёты, то среднестатистический электрик в Лондоне может заработать за год 156 тыс фунтов стерлингов, или более 12 млн рублей. Что превышает среднегодовой доход обычного подданного британской короны в шесть раз. Да что там говорить, даже британский премьер-министра получает в год меньше, всего лишь 150 тыс фунтов стерлингов. Но не только электрики стали так востребованы в Великобритании. По исследованию журналистов издания Daily Mail, существенно выросли зарплаты у высококвалифицированных сантехников и каменщиков. Более 10 процентов, за последний год.

Рекрутинговое агентство Manpower объясняют нехватку рабочих рук на рынке труда тем, что в последние годы в Великобритании всё популярнее становится идея строительства собственного дома в сельской местности, у городских жителей. Именно там и задействованы все высококвалифицированные рабочие из строительной индустрии. Как оказалось, самые большие заработные платы электрикам, каменщикам и сантехникам платят на строительных объектах в сельской местности, на юго-востоке страны. Она иногда превышает уровни зарплат в столице Британии.

Исполнительный директор компании Federation of Master Builders Брайан Берри высказал мысль, что нехватка рабочих рук обусловлена закончившимся экономическим кризисом. Новые рабочие кадры никто не обучал, а пожилые рабочие начинают уходить на заслуженный отдых. По мнению Брайана Берри, британская промышленность и строительный сектор потеряли целых три поколения талантливых высококвалифицированных рабочих за время прошлого экономического кризиса, который начался в 2008 году.

специально для mmgp.ru
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