[pre-ICO] Robot Vera- робот-рекрутер 01-22.10.2017

О проекте
Российский проект, название взяли видимо по аналогии с роботом МТС
Несколько месяцев назад была выпущена альфа-версия Vera. Robot Vera специализируется на массовом (типичном) найме и выполняет всю работу в 10 и более раз быстрее, чем человек-рекрутер: три часа вместо трех недель.
Robot Vera полностью автоматизирована и экономит до 50% затрат на наем сотрудников, Vera также позволяет прогнозировать такие расходы.
Вера помогает найти квалифицированных сотрудников. Через три часа он проходит всю цепочку процесса найма, находит лучших кандидатов на работу и приглашает их на заключительное интервью с работодателем. Робот-рекрутер снижает затраты времени и рабочей силы для крупномасштабного набора в 10 раз.
Больше 150 клиентов, 60+ тысяч квалифицированных ответов - это то, что сделала Вера всего за шесть месяцев. Ежемесячный рост выручки с 50% до 100% и увеличение валовой прибыли более чем на 50%.
За последние шесть месяцев Vera была реализована более 150 клиентами и принесла им более 60 тысяч квалифицированных ответов. В результате несколько тысяч человек смогли найти работу.
Каждый месяц мы получаем до 400 входящих запросов на использование услуг Robot Vera - все это с нулевым маркетинговым бюджетом. И совсем недавно компания заключила контракт с четырьмя основными партнерами, которые теперь перепродают услуги Robot Vera.
Робот Вера способен распознавать эмоции кандидата в видео-интервью, а также вести беседы в виртуальной реальности (VR). Он также учится вести «живой разговор» и отвечать на встречные вопросы претендентов о вакансии и работодателе.
Компания привлекла инвестиции из Фонда развития интернет-инициатив (IIDF), одного из самых активных фондов венчурного капитала в Европе. За последние 1,5 года IIDF инвестировала в компанию более 1,1 миллиона долларов.
Весной 2017 года были запущены первые пилотные проекты с международными заказчиками.
VERACOIN ICO
Во время предварительного этапа ICO в сентябре до 500 тысяч токенов VERA будут распределены со скидкой 50% (1 токен VERA = около 1 доллара США за ETH).
Средства будут приниматься в ETH: 1 ETH = 250 $ или 250 токенов VERA.
Предпродажа будет продолжаться три недели или до тех пор, пока не будет достигнут максимальный объем распространения.
Во время основного ICO в октябре будет распространено до 5 миллионов токенов VERA, и их можно обменять на ETH (токен 1 VERA = эквивалент эквивалента ETH на 2 доллара США).
Период продажи будет длиться 30 дней или до тех пор, пока не будут проданы все 5 миллионов тонов VERA.
Начальная цена токена VERA напрямую связана с ценой услуг Robot Vera: на данный момент один ответ стоит 2 доллара, но мы ожидаем, что средняя цена вырастет примерно в 10 раз к концу года из-за развития продукта, постоянных улучшений , а также расширение на международных рынках.
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