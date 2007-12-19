kislov



Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 19.12.2007 Сообщений: 3,510 Благодарностей: 1,690 УГ: 4 Записей в FX-блоге: 326 Подписок: 3 КП: 0.117 подарки награды

[pre-ICO] Robot Vera- робот-рекрутер 01-22.10.2017 О проекте

Российский проект, название взяли видимо по аналогии с роботом МТС

Несколько месяцев назад была выпущена альфа-версия Vera. Robot Vera специализируется на массовом (типичном) найме и выполняет всю работу в 10 и более раз быстрее, чем человек-рекрутер: три часа вместо трех недель.



YouTube YouTube

Robot Vera полностью автоматизирована и экономит до 50% затрат на наем сотрудников, Vera также позволяет прогнозировать такие расходы.

Вера помогает найти квалифицированных сотрудников. Через три часа он проходит всю цепочку процесса найма, находит лучших кандидатов на работу и приглашает их на заключительное интервью с работодателем. Робот-рекрутер снижает затраты времени и рабочей силы для крупномасштабного набора в 10 раз.



Больше 150 клиентов, 60+ тысяч квалифицированных ответов - это то, что сделала Вера всего за шесть месяцев. Ежемесячный рост выручки с 50% до 100% и увеличение валовой прибыли более чем на 50%.

За последние шесть месяцев Vera была реализована более 150 клиентами и принесла им более 60 тысяч квалифицированных ответов. В результате несколько тысяч человек смогли найти работу.



Каждый месяц мы получаем до 400 входящих запросов на использование услуг Robot Vera - все это с нулевым маркетинговым бюджетом. И совсем недавно компания заключила контракт с четырьмя основными партнерами, которые теперь перепродают услуги Robot Vera.

Робот Вера способен распознавать эмоции кандидата в видео-интервью, а также вести беседы в виртуальной реальности (VR). Он также учится вести «живой разговор» и отвечать на встречные вопросы претендентов о вакансии и работодателе.

Компания привлекла инвестиции из Фонда развития интернет-инициатив (IIDF), одного из самых активных фондов венчурного капитала в Европе. За последние 1,5 года IIDF инвестировала в компанию более 1,1 миллиона долларов.

Весной 2017 года были запущены первые пилотные проекты с международными заказчиками.



VERACOIN ICO



Во время предварительного этапа ICO в сентябре до 500 тысяч токенов VERA будут распределены со скидкой 50% (1 токен VERA = около 1 доллара США за ETH).



Средства будут приниматься в ETH: 1 ETH = 250 $ или 250 токенов VERA.

Предпродажа будет продолжаться три недели или до тех пор, пока не будет достигнут максимальный объем распространения.

Во время основного ICO в октябре будет распространено до 5 миллионов токенов VERA, и их можно обменять на ETH (токен 1 VERA = эквивалент эквивалента ETH на 2 доллара США).



Период продажи будет длиться 30 дней или до тех пор, пока не будут проданы все 5 миллионов тонов VERA.

Начальная цена токена VERA напрямую связана с ценой услуг Robot Vera: на данный момент один ответ стоит 2 доллара, но мы ожидаем, что средняя цена вырастет примерно в 10 раз к концу года из-за развития продукта, постоянных улучшений , а также расширение на международных рынках.





Cайт

WhitePaper

Российский проект, название взяли видимо по аналогии с роботом МТСНесколько месяцев назад была выпущена альфа-версия Vera. Robot Vera специализируется на массовом (типичном) найме и выполняет всю работу в 10 и более раз быстрее, чем человек-рекрутер: три часа вместо трех недель.Robot Vera полностью автоматизирована и экономит до 50% затрат на наем сотрудников, Vera также позволяет прогнозировать такие расходы.Вера помогает найти квалифицированных сотрудников. Через три часа он проходит всю цепочку процесса найма, находит лучших кандидатов на работу и приглашает их на заключительное интервью с работодателем. Робот-рекрутер снижает затраты времени и рабочей силы для крупномасштабного набора в 10 раз.Больше 150 клиентов, 60+ тысяч квалифицированных ответов - это то, что сделала Вера всего за шесть месяцев. Ежемесячный рост выручки с 50% до 100% и увеличение валовой прибыли более чем на 50%.За последние шесть месяцев Vera была реализована более 150 клиентами и принесла им более 60 тысяч квалифицированных ответов. В результате несколько тысяч человек смогли найти работу.Каждый месяц мы получаем до 400 входящих запросов на использование услуг Robot Vera - все это с нулевым маркетинговым бюджетом. И совсем недавно компания заключила контракт с четырьмя основными партнерами, которые теперь перепродают услуги Robot Vera.Робот Вера способен распознавать эмоции кандидата в видео-интервью, а также вести беседы в виртуальной реальности (VR). Он также учится вести «живой разговор» и отвечать на встречные вопросы претендентов о вакансии и работодателе.Компания привлекла инвестиции из Фонда развития интернет-инициатив (IIDF), одного из самых активных фондов венчурного капитала в Европе. За последние 1,5 года IIDF инвестировала в компанию более 1,1 миллиона долларов.Весной 2017 года были запущены первые пилотные проекты с международными заказчиками.Во время предварительного этапа ICO в сентябре до 500 тысяч токенов VERA будут распределены со скидкой 50% (1 токен VERA = около 1 доллара США за ETH).Средства будут приниматься в ETH: 1 ETH = 250 $ или 250 токенов VERA.Предпродажа будет продолжаться три недели или до тех пор, пока не будет достигнут максимальный объем распространения.Во время основного ICO в октябре будет распространено до 5 миллионов токенов VERA, и их можно обменять на ETH (токен 1 VERA = эквивалент эквивалента ETH на 2 доллара США).Период продажи будет длиться 30 дней или до тех пор, пока не будут проданы все 5 миллионов тонов VERA.Начальная цена токена VERA напрямую связана с ценой услуг Robot Vera: на данный момент один ответ стоит 2 доллара, но мы ожидаем, что средняя цена вырастет примерно в 10 раз к концу года из-за развития продукта, постоянных улучшений , а также расширение на международных рынках.

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!





Мой блог о форекс: читайте, комментируйте, подписывайтесь на обновления! __________________