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[pre-ICO] Verif-y надежная цифровая идентификация 05-25.10.2017

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#1
Форекс-блогер
 
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[pre-ICO] Verif-y надежная цифровая идентификация 05-25.10.2017
Решение Identity Verif-y обращается к понятию, что для того, чтобы глобальные системы цифровых технологий продолжали расширяться, необходима сильная и надежная цифровая идентификация. Чтобы удовлетворить этот быстро растущий спрос на идентификацию, Verif-y расширяет разработку уровня решений на основе цифровой идентификации, основанного на цепочке, на своей коммерческой платформе для проверки полномочий и занятости. Услуги Verif-y улучшают защиту лично идентифицируемой информации («PII»), которая в современном мире определяет нашу идентичность.


Verif-y предоставляет своим пользователям право владеть, управлять и передавать свои цифровые идентификаторы и проверенные учетные данные и предоставляет сущности интерфейс и уровень доверия для предоставления и запроса данных PII. Важно отметить, что с Verif-y все сообщения PII управляются исключительно пользователями, что недоступно до сих пор.

Verif-y приносит ценность и эффективность всем участникам, участвующим в экосистеме: преподавателям, работодателям, поставщикам удостоверений, лицензиарам, организациям-членам, поставщикам сертификатов и, наконец, пользователям, но не в последнюю очередь.

Распределение токенов

40% токенов будут доступны в продаже Token
25% токенов, которые будут использоваться для маркетинга, ранних инвесторов и продвижения
35% токенов будут зарезервированы для будущего использования

20% будут доступны теперь
40% будут заблокированы на 12 месяцев
40% будут заблокированы на 24 месяца

Кто использует Verif-y

Частные лица
Кандидаты с проверенными полномочиями имеют преимущество перед другими кандидатами, полагаясь на непроверенные резюме.

Работодатели
Традиционные услуги проверки медленны, требуя недель или даже месяцев, чтобы вернуть результаты. Verif-y предоставляет своевременные и точные результаты, позволяя работодателям снизить затраты и риски при проверке записей о занятости, а также отслеживать лицензии и сертификаты сотрудников, одновременно уменьшая необходимость сохранения прошлых записей о занятости в течение многих лет.

Поставщики учетных данных
Колледжи и университеты могут быть перегружены дипломом, стенограммой и запросами на регистрацию - потребляют драгоценные человеческие и финансовые ресурсы.

Правительственные организации
Правительственным организациям предоставляется возможность оперативно и точно оценивать потенциальных сотрудников и подрядчиков с экономической точки зрения. Кроме того, мы предоставляем правительствам возможность предоставлять ценные услуги своим персоналу по управлению персоналом, а также их нынешним и прошлым сотрудникам. Наконец, службы идентификации позволят повысить эффективность и повысить уровень обслуживания граждан.

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