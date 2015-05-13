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UTRUST поднимает в пресейле $3,5 млн и нацелен на запуск краудсейла

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UTRUST поднимает в пресейле $3,5 млн и нацелен на запуск краудсейла

Пресейл платежной платформы UTRUST недавно закончился с привлеченными $3.5 млн от ранних частных инвесторов и уже сегодня проект объявил о своей поддержке на раннем этапе для тех, кто зарегистрировался на сайте до 20 сентября 2017 года. Компания представляет первую в мире платформу криптоплатежей, акцент которой ставится на защите потребителей.

Зарегистрированные пользователи UTRUST до 20 сентября 2017 года получит 20-процентное вознаграждение за первые $10 000 инвестиций в ходе ICO.

15 сентября 2017 года генеральный директор UTRUST Нуно Коррейя и соучредитель Филипе Кастро записали потоковое онлайн видео, в котором ответили на многие вопросы и решили ряд проблем, подмеченных сообществом. Теперь компания объявила о своем ICO, который, как ожидается, начнется в начале октября. Компания стремится обеспечить самый справедливый общественный механизм ICO.


О платформе UTRUST

UTRUST - первая в мире платежная платформа, которая реализует безопасность потребителей в огромном масштабе. Компания разрабатывает механизм оплаты, подобный PayPal, но с поддержкой криптовалют.

Платформа стремится предложить безопасные, простые, быстрые и самое главное недорогие платежи. С учетом того, что почти 2,5 млрд не имеют банковского счета и не могут воспользоваться должными финансовыми услугами. В связи с этим UTRUST планирует создать некий мост, позволяющий потребителям иметь доступ к мировой финансовой системе.

О ICO UTRUST

Привлеченный капитал будет направлен для формирования крупнейших партнерских отношений и для дальнейшей разработки платформы. Токены UTK, предложенные в ICO, были созданы по протоколу эфириума и их держатели могут использовать для проведения платежей, наряду с другими криптовалютами. В свою очередь, продавцы могут использовать UTK для получения платежей, принимая любую криптовалюту в платформе UTRUST. Кроме того, пользователи смогут также торговать UTK на биржах криптовалют.

Перевод специально для MMGP.RU

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