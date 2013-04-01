Cryptex Online - cryptex.online

Я не админ/владелец проекта, проект Cryptex Online добавлен на мониторинг
Старт 01.07.17
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Описание:
Cryptex Online LTD является ассоциированной компанией Crypto currency Investment Limited, специализирующейся на торговле биткойнами, и является полностью зарегистрированной инвестиционной компанией, базирующейся в Великобритании. Cryptex Online Ltd - экспертная команда опытных криптоторговцев и аналитиков рынка биткойнов с более чем 6-летним опытом работы на рынке торговли монетами.
Компания была основана в 2013 году как CRYPTEX Online LTD. После одного года работы по увеличению своих активов Компания решила расширить свою деятельность и выйти на рынок онлайн-инвестиций. В 2014 году учредители решили сделать его открытой компанией, чтобы позволить широкой общественности участвовать в развитии Фонда как CRYPTEX Online LTD, которая была завершена регистрация в 2017 году.
Сертификат регистрации CRYPTEX Online является официальным юридическим документом. Онлайн-платформа cryptex.online принадлежит CRYPTEX Online. Для получения дополнительной информации о регистрации нашей компании, пожалуйста, посетите веб-сайт правительства Великобритании. Инвестирование всегда связано с определенными рисками. Наша цель - обеспечить максимальную прибыль для каждого из наших клиентов с минимальными рисками. У CRYPTEX Online есть собственный стабилизационный фонд, который позволяет нам застраховать депозиты наших клиентов от потери инвестиционных фондов. Налогообложение будет полностью зависеть от законодательства вашей страны. Если вы сомневаетесь в возможности инвестирования, обратитесь к профессиональным независимым финансовым консультациям
Инвестиционные планы:
MINING
BASIC 1.60% в день
Срок работы вклада: 45 дней
Начисление: ежедневно
Депозиты: Min 50$ Max 5000$ / Min 0.005 BTC Max 1.2 BTC
MIDDLE 2.20% в день
Срок работы вклада: 60 дней
Начисление: ежедневно
Депозиты: Min 1000$ Max 50000$ / Min 0.25 BTC Max 12.5 BTC
EXTRA 5.50% в день
Срок работы вклада: 20 дней
Начисление: В конце срока
Депозиты: Min 5000$ Max 100000$ / Min 1.25 BTC Max 25 BTC
LUX 7,10% в день
Срок работы вклада: 90 дней
Начисление: В конце срока
Депозиты: Min 50$ Max 10000$ / Min 0.25 BTC Max 2.5 BTC
TRADING
SIMPLE 1.40% в день
Срок работы вклада: 30 дней
Начисление: ежедневно
Депозиты: Min 15$ Max 5000$ / Min 0.0001 BTC Max 1.25 BTC
POWERFUL 3.50% в день
Срок работы вклада: 30 дней
Начисление: ежедневно
Депозиты: Min 2500 $ Max 100000 $ / Min 0.5 BTC Max 25 BTC
METEOR 10.00% в день
Срок работы вклада: 100 дней
Начисление: В конце срока
Депозиты: Min 250 $ Max 15000 $ / Min 0.1 BTC Max 3 BTC
FAST 1.80% в день
Срок работы вклада: 45 дней
Начисление: ежедневно
Депозиты: Min 500 $ Max 5000 $ / Min 0.15 BTC Max 6 BTC
VIP
HIGH PROFIT 40.00% за весь срок
Срок работы вклада: 5 дней
Начисление: В конце срока
Вывод: В конце срока
Депозиты: Min 25000 $ Max 25000 $ / Min 5 BTC Max 5 BTC
GLOBAL TRADE 50.00% за весь срок
Срок работы вклада: 5 дней
Начисление: В конце срока
Вывод: В конце срока
Депозиты: Min 100000 $ Max 100000 $ / Min 25 BTC Max 25 BTC
JUBILEE 25.00% за весь срок
Срок работы вклада: 1 дней
Начисление: В конце срока
Вывод: В конце срока
Депозиты: Min 30000 $ Max 30000 $ / Min 8 BTC Max 8 BTC
GREAT START 30.00% за весь срок
Срок работы вклада: 5 дней
Начисление: В конце срока
Вывод: В конце срока
Депозиты: Min 10000 $ Max 10000 $ / Min 2.5 BTC Max 2.5 BTC
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash
Выплаты:
инстант
Реф.система:
7%-2%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS, выделенный сервер
Наш депозит(листинг):
09.23.17 21:06 Account T ransfer -70.00 Sent Payment: 70.00 USD to account U15056932 from U4731311. Batch: 189065162. Memo: Shopping Cart Payment.