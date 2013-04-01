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Cryptex Online - cryptex.online

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:45
#1
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Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 22,771
Благодарностей: 2,515
Записей в блоге: 35
УГ: 24
КП: 0.329
подарки
Cryptex Online - cryptex.online
Я не админ/владелец проекта, проект Cryptex Online добавлен на мониторинг

Старт 01.07.17



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Описание:

Cryptex Online LTD является ассоциированной компанией Crypto currency Investment Limited, специализирующейся на торговле биткойнами, и является полностью зарегистрированной инвестиционной компанией, базирующейся в Великобритании. Cryptex Online Ltd - экспертная команда опытных криптоторговцев и аналитиков рынка биткойнов с более чем 6-летним опытом работы на рынке торговли монетами.

Компания была основана в 2013 году как CRYPTEX Online LTD. После одного года работы по увеличению своих активов Компания решила расширить свою деятельность и выйти на рынок онлайн-инвестиций. В 2014 году учредители решили сделать его открытой компанией, чтобы позволить широкой общественности участвовать в развитии Фонда как CRYPTEX Online LTD, которая была завершена регистрация в 2017 году.

Сертификат регистрации CRYPTEX Online является официальным юридическим документом. Онлайн-платформа cryptex.online принадлежит CRYPTEX Online. Для получения дополнительной информации о регистрации нашей компании, пожалуйста, посетите веб-сайт правительства Великобритании. Инвестирование всегда связано с определенными рисками. Наша цель - обеспечить максимальную прибыль для каждого из наших клиентов с минимальными рисками. У CRYPTEX Online есть собственный стабилизационный фонд, который позволяет нам застраховать депозиты наших клиентов от потери инвестиционных фондов. Налогообложение будет полностью зависеть от законодательства вашей страны. Если вы сомневаетесь в возможности инвестирования, обратитесь к профессиональным независимым финансовым консультациям

Инвестиционные планы:

MINING
BASIC 1.60% в день
Срок работы вклада: 45 дней
Начисление: ежедневно
Депозиты: Min 50$ Max 5000$ / Min 0.005 BTC Max 1.2 BTC

MIDDLE 2.20% в день
Срок работы вклада: 60 дней
Начисление: ежедневно
Депозиты: Min 1000$ Max 50000$ / Min 0.25 BTC Max 12.5 BTC

EXTRA 5.50% в день
Срок работы вклада: 20 дней
Начисление: В конце срока
Депозиты: Min 5000$ Max 100000$ / Min 1.25 BTC Max 25 BTC

LUX 7,10% в день
Срок работы вклада: 90 дней
Начисление: В конце срока
Депозиты: Min 50$ Max 10000$ / Min 0.25 BTC Max 2.5 BTC

TRADING
SIMPLE 1.40% в день
Срок работы вклада: 30 дней
Начисление: ежедневно
Депозиты: Min 15$ Max 5000$ / Min 0.0001 BTC Max 1.25 BTC

POWERFUL 3.50% в день
Срок работы вклада: 30 дней
Начисление: ежедневно
Депозиты: Min 2500 $ Max 100000 $ / Min 0.5 BTC Max 25 BTC

METEOR 10.00% в день
Срок работы вклада: 100 дней
Начисление: В конце срока
Депозиты: Min 250 $ Max 15000 $ / Min 0.1 BTC Max 3 BTC

FAST 1.80% в день
Срок работы вклада: 45 дней
Начисление: ежедневно
Депозиты: Min 500 $ Max 5000 $ / Min 0.15 BTC Max 6 BTC

VIP
HIGH PROFIT 40.00% за весь срок
Срок работы вклада: 5 дней
Начисление: В конце срока
Вывод: В конце срока
Депозиты: Min 25000 $ Max 25000 $ / Min 5 BTC Max 5 BTC

GLOBAL TRADE 50.00% за весь срок
Срок работы вклада: 5 дней
Начисление: В конце срока
Вывод: В конце срока
Депозиты: Min 100000 $ Max 100000 $ / Min 25 BTC Max 25 BTC

JUBILEE 25.00% за весь срок
Срок работы вклада: 1 дней
Начисление: В конце срока
Вывод: В конце срока
Депозиты: Min 30000 $ Max 30000 $ / Min 8 BTC Max 8 BTC

GREAT START 30.00% за весь срок
Срок работы вклада: 5 дней
Начисление: В конце срока
Вывод: В конце срока
Депозиты: Min 10000 $ Max 10000 $ / Min 2.5 BTC Max 2.5 BTC

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Выплаты: инстант

Реф.система: 7%-2%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%-0.5%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, выделенный сервер



Наш депозит(листинг):

09.23.17 21:06 Account T ransfer -70.00 Sent Payment: 70.00 USD to account U15056932 from U4731311. Batch: 189065162. Memo: Shopping Cart Payment.
__________________
Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
http://monmaster.com/images/banners/1M468.gif
NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 19:53
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,239
Благодарностей: 1,426
УГ: 15
КП: 0.000
подарки
Re: Cryptex Online - cryptex.online
с таким маркетингом и такой жлобский листинг ....
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=Перспективный средник=||=Проект лета 2017=||=Старт Легенды
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