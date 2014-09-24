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Google запустила продажи «умной» джинсовой куртки Levi's за $350



Сообщается, что американская компания Гугл дала старт продажам умной джинсовой куртки, которую она будет выпускать вместе в другой известной американской компанией по пошиву джинсовой одежды Левис (Levi's).



Стоимость этой новой джинсовой курточки немного кусается - в районе 350 долл. США, однако в её цену входит разработанная Гугл вся инновационная технологическая начинка, а значит она того стоит. Уже с завтрашнего дня, то есть с 27 сентября с.г., новинка должна будет поступить в продажу сразу в нескольких торговых сетях Америки, а с начала следующей недели можно будет делать заказ на неё и на сайте компании Левис. Также она поступит в продажу и в брендовых магазинах самой компании Левис.



Куртка выполнена в темно-синих тонах и имеет дизайн модели "Levi's Commuter". В нижнюю часть её рукавов можно установить специальные сенсорные вставки, которые изготовлены из "умной" ткани под названием "Jackuard". Именно эту "умную" ткань компания Гугл представляла ещё 2 года тому назад и она выполнена из токопроводящих нитей, которые особым способом вшиваются в джинсовую поверхность этой куртки.



Сенсорный сектор на рукаве этой куртки, направляет сигнал от владельца данной вещи на смартфон. Заметим, что на смартфоне предварительно нужно будет установить бесплатное мобильное приложение по этому продукту. Передача сигнала будет происходить с помощью мини-устройства с Bluetooth, которое можно закрепить на рукаве такой курточки.







Если говорить о практическом применении такой "умной" куртки, то например, с её помощью можно будет управлять своим плеером с музыкой или навигатором при поездках на велобайке. Сенсорная вставка будет различать несколько типов прикосновений, и для каждого типа прикосновения будет возможно задать управление той или иной функцией на вашем девайсе работающем на базе Android или iOS.



Безусловно, такая "умная" куртка будет извещать её владельца о поступающих звонках и смс.



Куртка удобна в носке и стирается так как обыкновенная повседневная вещь, но естественно, перед стиркой нужно будет открепить от неё Bluetooth-модуль, который потом также легко крепится обратно. Сам сенсорный рукав чувствует воду и иную другую жидкость как обычная джинсовая ткань, - утверждают в компании.



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По материалам



https://text.ru/antiplagiat/59ca6ca0df761 Сообщается, что американская компания Гугл дала старт продажам умной джинсовой куртки, которую она будет выпускать вместе в другой известной американской компанией по пошиву джинсовой одежды Левис (Levi's).Стоимость этой новой джинсовой курточки немного кусается - в районе 350 долл. США, однако в её цену входит разработанная Гугл вся инновационная технологическая начинка, а значит она того стоит. Уже с завтрашнего дня, то есть с 27 сентября с.г., новинка должна будет поступить в продажу сразу в нескольких торговых сетях Америки, а с начала следующей недели можно будет делать заказ на неё и на сайте компании Левис. Также она поступит в продажу и в брендовых магазинах самой компании Левис.Куртка выполнена в темно-синих тонах и имеет дизайн модели "Levi's Commuter". В нижнюю часть её рукавов можно установить специальные сенсорные вставки, которые изготовлены из "умной" ткани под названием "Jackuard". Именно эту "умную" ткань компания Гугл представляла ещё 2 года тому назад и она выполнена из токопроводящих нитей, которые особым способом вшиваются в джинсовую поверхность этой куртки.Сенсорный сектор на рукаве этой куртки, направляет сигнал от владельца данной вещи на смартфон. Заметим, что на смартфоне предварительно нужно будет установить бесплатное мобильное приложение по этому продукту. Передача сигнала будет происходить с помощью мини-устройства с Bluetooth, которое можно закрепить на рукаве такой курточки.Если говорить о практическом применении такой "умной" куртки, то например, с её помощью можно будет управлять своим плеером с музыкой или навигатором при поездках на велобайке. Сенсорная вставка будет различать несколько типов прикосновений, и для каждого типа прикосновения будет возможно задать управление той или иной функцией на вашем девайсе работающем на базе Android или iOS.Безусловно, такая "умная" куртка будет извещать её владельца о поступающих звонках и смс.Куртка удобна в носке и стирается так как обыкновенная повседневная вещь, но естественно, перед стиркой нужно будет открепить от неё Bluetooth-модуль, который потом также легко крепится обратно. Сам сенсорный рукав чувствует воду и иную другую жидкость как обычная джинсовая ткань, - утверждают в компании.По материалам источник

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