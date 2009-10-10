Новый закон обяжет российских работодателей оплачивать турпутёвки работникам

Государственная Дума России рассмотрела в первом чтении законопроект, который обяжет ежегодно оплачивать своим работникам туристические путёвки. Согласно новому закону, возмещаться будут только те путёвки, которые стоят менее 50 тыс рублей. Как ожидают российские власти, данный законопроект существенно повлияет на программу развития внутреннего туризма, которая недавно была утверждена президентом РФ.
В конце прошлой недели, 22 сентября, в ходе обсуждения законопроекта, большинство депутатов решило поддержать законопроект, благодаря которому часть суммы, потраченной на отдых, работники смогут возместить за счёт своего работодателя. В сопроводительной записке говорится, что благодаря такому закону, частный бизнес будет вынужден сам отправлять на отдых своих работников, покупая им туристические путёвки. Взамен государство готово таким бизнесменам предоставить определённые налоговые льготы.
Но на возмещение туристической путёвки могут рассчитывать только те граждане, которые намереваются отдыхать в России. В этом случае, работодатель будет обязан возместить до 50 тыс рублей от стоимости отдыха. Есть в законопроекте и небольшая оговорка. Данным послаблением смогут пользоваться те работники, у которых присутствует официальный супруг, или супруга, а так же дети, возрастом до 18 лет. Депутат Игорь Фомин, разработавший документ уверен, что если закон будет подписан, то он послужит толчком для развития внутреннего туризма.
По опросам ВЦИОМ, в этом году за границей отдыхало 5,7 граждан России. Внутри страны решили свой отпуск провести 22,1 процента россиян. 44,7 ушедших в отпуск летом, не смогли найти деньги на отдых и провели его на даче. Ещё 31,5 процента и вовсе никуда не выезжали за черту своего населённого пункта.
Как уверяет автор законопроекта, документ станет дополнительным стимулом для сотрудников. Если работник трудится ударными темпами, то работодатель будет поощрять его путёвкой, купленной у лицензированного туроператора. Это будет туристическая путёвка, в любую точку России, которая подразумевает под собой тот вид отдыха, который нужен отпускнику, будь то пляжный отдых, оздоровительный, или экстремальный.
Работник, опираясь на будущий законопроект, сможет получить компенсацию двумя способами. Либо оформляется туристическая путёвка через работодателя, либо покупается за свой счёт, а после отпуска её стоимость возмещается всё тем же работодателям. Главное, чтобы тур был приобретён у лицензированного туроператора.
Специально для mmgp.ru