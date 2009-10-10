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Сколько заплатили в казну Польши трудовые мигранты из Украины?

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Старый Сегодня, 18:53
#1
Специалист
 
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Сколько заплатили в казну Польши трудовые мигранты из Украины?


Относительно недавно была опубликована статистика по официальным трудовым мигрантам из Украины, которые работают в Польше. Согласно полученной информации, только за первое полугодие текущего года, украинские работники заплатили налогов в казну Польши, на общую сумму в 5 млрд злотых, что в долларовом эквиваленте равняется, по курсу на сегодняшний день - 1,39 млрд.

Как говорится в опубликованном исследовании, украинцы, работающие в Польше официально, в среднем получают около 2100 злотых ежемесячно, или что-то около 15 тыс гривен. Если перевести на доллары, что-то в пределах 580 usd.

Но и работать за такие деньги украинским гражданам приходится много. Средняя рабочая неделя для украинца в Польше равняется 54 рабочим часам. Среди украинских трудовых мигрантов на долю мужчин приходится 57,9 процента. Средняя возрастная группа гастарбайтеров из Украины - 33 года.

Обычная работа для украинца - это тяжёлый низкоквалифицированный физический труд. Так трудятся 70,7 процента трудовых мигрантов из Украины в Польше. Чаще всего работников из Украины берут работать в частные домовые хозяйства - 37,6 процента. В строительной сфере работают ещё 23,6 процента украинцев. В аграрном секторе трудится 19,3 процента гастарбайтеров из Украины. Если сложить всех украинцев, работающих в сельском хозяйстве Польши, то в среднее получаемое значение - 20 процентов. Зачастую, жители Украины работают в небольших фермерских хозяйствах Польши, где собирают руками овощи, фрукты и ягоды.

Как указано в исследовании, каждый гражданин Украины, который решил работать официально в Польше, в среднем приезжает туда девять раз подряд. И каждая такая рабочая поездка занимает до полугода.

При этом, как отмечают польские органы статистики, большинство украинцев, работающих на тяжёлых и малоквалифицированных должностях, имеют либо высшее, либо среднетехническое образование. Таким образом, трудовые мигранты из Украины, в большинстве своём, выполняют работу, которая является ниже их квалификации и знаний.

Как отмечают исследователи, средняя ежемесячная заработная плата трудовых мигрантов из Украины в Польше практически не изменилась за последние пять лет. Тогда как 70 процентов поляков утверждают, что не готовы работать в частном секторе своей страны, из-за слишком низких зарплат, из-за чего уезжают в поисках лучшей доли в Западную Европу.

Специально для mmgp.ru
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Oziris вне форума  
Старый Сегодня, 18:56
#2
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Днепропетровск
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 949
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КП: 0.088
подарки
Re: Сколько заплатили в казну Польши трудовые мигранты из Украины?
В Польше получше условия для проживания, так что не только в работе дело.
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Старый Сегодня, 18:59
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2009
Сообщений: 1,912
Благодарностей: 164
УГ: 0
КП: 0.075
подарки
Автор темы Re: Сколько заплатили в казну Польши трудовые мигранты из Украины?
Цитата:
Сообщение от AlexBet Посмотреть сообщение
В Польше получше условия для проживания
Не имея собственного угла? Вот в этом я сильно сомневаюсь.
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Oziris вне форума  
Старый Сегодня, 19:04
#4
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Днепропетровск
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 949
Благодарностей: 133
УГ: 5
КП: 0.088
подарки
Re: Сколько заплатили в казну Польши трудовые мигранты из Украины?
Цитата:
Сообщение от Oziris Посмотреть сообщение
Не имея собственного угла? Вот в этом я сильно сомневаюсь.
Поляки явно живут стабильнее украинцев.
__________________
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