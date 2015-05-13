ProsperWorks выводит Google на рынок CRM платформ и поднимает $53 млн

ProsperWorks, разработчик облачной CRM платформы, созданной специально для G Suite (Apps) сегодня сообщил о привлечении $53 миллиона инвестиций в рамках проведения раунда C.
Раунд С, который принес общее финансирование в размере $87 млн, возглавил Promod Haque, Norwest Venture Partners с участием Google Ventures, Industry Ventures, Next World Capital и Storm Ventures. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для трудоустройства инженеров, создания сторонней платформы интеграции G Apps, а также для расширения своего бизнеса в глобальном масштабе.
Основанная в 2011 году предпринимателями Джон Ли и Келли Чэн, ProsperWorks является создателем инновационной CRM платформы для Google Apps for Work, которая автоматизирует повторяющиеся задачи и исключает ввод данных посредством интеграции с такими Google приложениями, как почта, календарь и контакты.
На сегодняшний день, компания насчитывает 140 сотрудников и обслуживает 25 тысяч клиентов.
Также напомню, что ProsperWorks привлек $7.5 млн капитала от Bloomberg Beta, венчурного фонда при поддержке Bloomberg.
Перевод специально для MMGP.RU