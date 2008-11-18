Rost77 Модератор

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Преимущества конвекционной печи



Конвекционные печи выбирают многие домохозяйки. Но стоит ли отказываться от традиционной духовки в пользу этой печи? На самом деле у конвекционной печи масса преимуществ, если сравнивать ее с духовкой. Основа их работы – распространение горячего воздуха, который и готовит пищу внутри. С такой печью вы сможете сэкономить время, при этом она не подорвет семейный бюджет, будет эффективно расходовать энергию.



Но перед покупкой конвекционной печи все-таки стоит ознакомиться с ее преимуществами детальнее. Благодаря горячему воздуху пища готовится быстрее, равномерно прогревается. Готовить в ней можно совершенно разные продукты! В духовке бывает так, что пища готовится неравномерно, например, вот с одной стороны пирог уже подрумянился, с другой же еще бледный.



В печи температура немного ниже, чем в духовке. Но не существенно – примерно на 25 градусов ниже. Поэтому еда готовится быстро, а за счет равномерности, можно сказать, что даже быстрее. Поэтому с конвекционными печами вы сможете сэкономить энергию.



В такой печи пища не теряет полезных свойств, получается вкусной, полезной, сочной. Обычные овощи становятся вкуснее! А какой хорошей получается выпечка – румяная, с аппетитной корочкой! Не в каждой духовке можно добиться такого результата.



Мало кто разогревает в традиционной духовке еду. Ведь ее нужно сначала прогревать, еда же прогреется в духовке очень сильно и не всегда равномерно. В итоге на ужин вы можете подать горячее снаружи блюдо, но холодное внутри! Да и после такого дополнительного прогрева еда потеряет все свои полезные качества. А в конвекционной печи вы разогреете ужин равномерно и быстро!



Пользоваться печью довольно-таки просто. Нужно лишь соблюдать два простых правила: температуру выставлять примерно на 25 градусов ниже, чем вы обычно выставляете в духовке. И готовить пищу на десять-пятнадцать минут меньше. За счет этого еда у вас не подгорит, при этом не останется сырой. Но главное – будет вкусной, сохранив все свои полезные качества!



Если вы решили стать обладателем конвекционной печи, то вряд ли эта кухонная техника разочарует вас!



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Конвекционные печи выбирают многие домохозяйки. Но стоит ли отказываться от традиционной духовки в пользу этой печи? На самом деле у конвекционной печи масса преимуществ, если сравнивать ее с духовкой. Основа их работы – распространение горячего воздуха, который и готовит пищу внутри. С такой печью вы сможете сэкономить время, при этом она не подорвет семейный бюджет, будет эффективно расходовать энергию.Но перед покупкой конвекционной печи все-таки стоит ознакомиться с ее преимуществами детальнее. Благодаря горячему воздуху пища готовится быстрее, равномерно прогревается. Готовить в ней можно совершенно разные продукты! В духовке бывает так, что пища готовится неравномерно, например, вот с одной стороны пирог уже подрумянился, с другой же еще бледный.В печи температура немного ниже, чем в духовке. Но не существенно – примерно на 25 градусов ниже. Поэтому еда готовится быстро, а за счет равномерности, можно сказать, что даже быстрее. Поэтому с конвекционными печами вы сможете сэкономить энергию.В такой печи пища не теряет полезных свойств, получается вкусной, полезной, сочной. Обычные овощи становятся вкуснее! А какой хорошей получается выпечка – румяная, с аппетитной корочкой! Не в каждой духовке можно добиться такого результата.Мало кто разогревает в традиционной духовке еду. Ведь ее нужно сначала прогревать, еда же прогреется в духовке очень сильно и не всегда равномерно. В итоге на ужин вы можете подать горячее снаружи блюдо, но холодное внутри! Да и после такого дополнительного прогрева еда потеряет все свои полезные качества. А в конвекционной печи вы разогреете ужин равномерно и быстро!Пользоваться печью довольно-таки просто. Нужно лишь соблюдать два простых правила: температуру выставлять примерно на 25 градусов ниже, чем вы обычно выставляете в духовке. И готовить пищу на десять-пятнадцать минут меньше. За счет этого еда у вас не подгорит, при этом не останется сырой. Но главное – будет вкусной, сохранив все свои полезные качества!Если вы решили стать обладателем конвекционной печи, то вряд ли эта кухонная техника разочарует вас!

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