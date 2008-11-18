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Преимущества конвекционной печи

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Преимущества конвекционной печи


Конвекционные печи выбирают многие домохозяйки. Но стоит ли отказываться от традиционной духовки в пользу этой печи? На самом деле у конвекционной печи масса преимуществ, если сравнивать ее с духовкой. Основа их работы – распространение горячего воздуха, который и готовит пищу внутри. С такой печью вы сможете сэкономить время, при этом она не подорвет семейный бюджет, будет эффективно расходовать энергию.

Но перед покупкой конвекционной печи все-таки стоит ознакомиться с ее преимуществами детальнее. Благодаря горячему воздуху пища готовится быстрее, равномерно прогревается. Готовить в ней можно совершенно разные продукты! В духовке бывает так, что пища готовится неравномерно, например, вот с одной стороны пирог уже подрумянился, с другой же еще бледный.

В печи температура немного ниже, чем в духовке. Но не существенно – примерно на 25 градусов ниже. Поэтому еда готовится быстро, а за счет равномерности, можно сказать, что даже быстрее. Поэтому с конвекционными печами вы сможете сэкономить энергию.

В такой печи пища не теряет полезных свойств, получается вкусной, полезной, сочной. Обычные овощи становятся вкуснее! А какой хорошей получается выпечка – румяная, с аппетитной корочкой! Не в каждой духовке можно добиться такого результата.

Мало кто разогревает в традиционной духовке еду. Ведь ее нужно сначала прогревать, еда же прогреется в духовке очень сильно и не всегда равномерно. В итоге на ужин вы можете подать горячее снаружи блюдо, но холодное внутри! Да и после такого дополнительного прогрева еда потеряет все свои полезные качества. А в конвекционной печи вы разогреете ужин равномерно и быстро!

Пользоваться печью довольно-таки просто. Нужно лишь соблюдать два простых правила: температуру выставлять примерно на 25 градусов ниже, чем вы обычно выставляете в духовке. И готовить пищу на десять-пятнадцать минут меньше. За счет этого еда у вас не подгорит, при этом не останется сырой. Но главное – будет вкусной, сохранив все свои полезные качества!

Если вы решили стать обладателем конвекционной печи, то вряд ли эта кухонная техника разочарует вас!

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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