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SAP поглотил израильский стартап Gigya за $350 млн

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SAP поглотил израильский стартап Gigya за $350 млн

SAP, крупнейшая технологическая компания в Европе сегодня сообщила о том, что согласна приобрести Gigya, платформу управления идентификацией клиентов для коммуникации брендов и потребителей, чтобы укрепить свои позиции на быстрорастущем рынке электронной коммерции. Сумма сделки составляет $ 350 млн и будет подписана в Силиконовой долине. Обе компании отказались от комментариев по стоимости сделки.

Условия сделки не были раскрыты, но как сообщил источник, платформа идентификации Gigya будет объединяться с Hybris, промышленной платформой для создания крупных е-коммерс проектов.

Напомню, что с 2013 года Gigya является главным партнером Hybris, который SAP приобрел в этом же году.

Ожидается, что сделка будет завершена в последнем квартале 2017 года, при условии одобрения регулирующих органов, сказал SAP.
Крупные независимые аналитические фирмы недавно тестировали Gigya и заявили, что у них лучшие инструменты на е-коммерс рынке,- сказал SAP в своем заявлении.
На сегодняшний день, Gigya насчитывает более 300 сотрудников сотрудничает с 700 крупными предприятиями и 100 европейскими брендами, такими как розничный ASOS, фармацевтический производитель Bayer, косметическая компания L'Oreal и авиакомпания KLM. Главными клиентам компании являются Salesforce, Ping Identity, Auth0 и Microsoft. Штаб - квартира компании расположена в Маунтин-Вью (штат Калифорния).

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