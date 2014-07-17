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Чем отличается профессионал форекс от новчика
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Сегодня, 18:22
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#1
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Профессионал
Адрес: Валютно-финансовый рынок Статус: Гуру
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.08.2015
Сообщений: 1,712
Благодарностей: 256
УГ: 677
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Чем отличается профессионал форекс от новчика
Интересное видео о важном отличии профессионала от новичка в методе совершения сделок.
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Сегодня, 18:44
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