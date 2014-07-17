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Чем отличается профессионал форекс от новчика

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Старый Сегодня, 18:22
#1
Профессионал
 
Адрес: Валютно-финансовый рынок Статус: Гуру
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.08.2015
Сообщений: 1,712
Благодарностей: 256
УГ: 677
КП: 0.063
Чем отличается профессионал форекс от новчика

Интересное видео о важном отличии профессионала от новичка в методе совершения сделок.
__________________
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Правда о zaharik1404 https://www.youtube.com/watch?v=wXm9ZMqIvYc
Satan Claws на форуме  
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Метки
forex, профессионализм, форекс
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