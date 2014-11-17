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В Сингапуре закрыли банковские счета фирм, работающих с биткоином

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В Сингапуре закрыли банковские счета фирм, работающих с биткоином

Как сообщают местные новостные источники, банки в Сингапуре закрыли счета ряда криптовалютных фирм.

Как сообщает глава сингапурской ассоциации по криптовалютам и блокчейну ACCESS Энсон Зилл, около 10 компаний заявили о проблемах с аккаунтами. Он сказал, что факт закрытия не объясняется банками и далее настоятельно призвал власти страны разобраться с этим вопросом.

Зилл заявил: «Мы настоятельно призываем Сингапур проявить инициативу и продемонстрировать, как добиться эффективного разрешения ситуации к удовлетворению всех сторон».

Тем не менее, центральный банк страны, заявил, что он не мешает коммерческим решениям, принимаемым отдельными банками. Центральный банк добавил, что ответственность за создание операционных протоколов лежит на самих банках и заключается в том, чтобы обеспечить соблюдение ими правил защиты от мошенничества и законов дью дилидженс.

CoinHako, сингапурская криптовалютная фирма, в блоге объявила о закрытии своего счета банком DBS. Хотя она не указала причины такого решения, но заявила: «Регулирование и точная роль блокчейна в обществе по-прежнему представляют собой серую область». Компания сообщила клиентам, что не сможет обрабатывать депозиты и выплаты в сингапурских долларах до тех пор, пока не откроет новый банковский счет. Этот процесс может занять несколько недель.

Недавно Денежно-кредитное управление Сингапура выпустило уведомление, в котором говорится, что цифровые токены, отличные от цифровых валют, могут быть классифицированы как ценные бумаги. За ним последовало еще одно заявление, в котором предупреждалось о рисках инвестирования в ICO.

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Перевод специально для MMGP.ru
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