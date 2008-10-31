Rost77 Модератор

Имя: Ростислав Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 18.11.2008 Сообщений: 6,103 Благодарностей: 2,412 УГ: 1 подарки награды

Как живот сделать плоским Многие люди мечтают похудеть. Но сталкиваются с одной распространенной проблемой – в области живота похудеть очень сложно! И в этом нет ничего удивительного – именно тут откладывается жирок, и именно тут они расщепляются в последнюю очередь. Но не переживайте, вы тоже можете стать обладателем плоского живота! Но придется набраться терпения и не лениться.



Итак, рассмотрим четыре способа, как добиться плоского живота. И начнем с диеты. Вы должны уменьшить свой рацион до 500-800 калорий. Исключите из меню сласти, бобовые, хлебобулочные изделия. А вот зерновых должно быть в рационе как можно больше – это могут быть семечки, орешки, мюсли. В них содержится много балластных веществ, способных простимулировать ваше пищеварение. Включите в рацион зеленый чай (большое количество!), овощи, ананасы. Свежая зелень тоже должна присутствовать в меню, как и цитрусовые, морепродукты, курочка, ягоды. От газированных напитков откажитесь – они злейший враг красивого пресса!



Нельзя обойти стороной и спортивные тренировки. Но мышцы пресса тренируйте медленно. Тут стоит делать акцент не на количестве упражнений, а на качестве. Делаются упражнения натощак. Например, вот одно из них: ложитесь на пол, руки согните в локтях, ножки тоже, поднимите медленно верхнюю часть тела, постарайтесь колени подтянуть к подбородку, напрягая вместо шеи пресс.



Наклоны в стороны стоя – тоже эффективное упражнение. Да и просто можете начать качать пресс, но все упражнения должны быть не резкими, а плавными! Мышцы должны успевать напрягаться как следует.



А можете за плоским животиком отправиться в салон. Там существует много программ, разработанных именно для укрепления мышц, улучшения состояния кожи, удаление подкожного жира. Вы можете выбрать процедуры под свои нужды. Пользуются спросом гидромассаж, лимфодренаж, миостимуляция, а также прессотерапия.



Ну и самый сложный метод – это хирургический. Но порой кожа на животе теряет свой тонус настолько, что провисает, мышцы слишком сильно растягиваются. Тогда вам поможет абдоминопластика. Суть ее проста: кожно-жировой лоскут на передней стенке живота отслаивается, формируется новый пупок, мышцы брюшного пресса подтягиваются. Но вариант и затратный по деньгам, и травматичный. Так что стоит задуматься трижды – идти ли на такой риск или же все-таки просто запастись терпением и постараться восстановить живот собственными силами.



При упругой коже, но слабых мышцах стоит прибегнуть к мини-абдоминопластике. Тут пупок остается на своем прежнем месте, делается лишь разрез у бикини. Существует и гуманный вариант этой процедуры – эндоскопический. С помощью процедуры вы подтянете брюшные мышцы, больших разрезов не делают. Делается лишь прокол у пупка, туда вводится эндоскоп, за счет нескольких несложных манипуляций мышцы живота как бы сшиваются. К такому методы прибегают многие девушки после родов.



Ну и мало кто не слышал про липосакцию. В живот вводится раствор, в составе которого присутствуют электролиты, местный анестетик, сосудосуживающие препараты. Потом делают небольшие надрезы и через них попросту высасывают излишки жира. Просто и эффективно, но опять-таки это считается хирургическим методом. К нему стоит прибегать лишь в случае, если никаких другие вышеперечисленные средства вам не помогли.



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