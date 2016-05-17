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[pre-ICO] Ventured Network - VentureCoin 8.11.17 - 10.11.17

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Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,241
Благодарностей: 3,198
УГ: 59
КП: 0.516
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[pre-ICO] Ventured Network - VentureCoin 8.11.17 - 10.11.17

Ventured - это мир, в котором люди имеют право выбирать работу, наиболее подходящую для них. И мир, в котором самые вдохновляющие предприятия процветают, потому что люди могут легко поддержать их своими талантами и ресурсами.

Presale начинается за 72 часа до ICO

Вы можете обменивать VCN с эфиром (ETH). EthValue будет определяться ценой в течение периода ICO

Распределение выпущенных токенов

33 процента Токенов выделено для токенсейла
33% выделено на команду разработчиков
20% остаются в резерве проекта
10% Ранние участники и инвесторы
4% Для продвижения и маркетинга

Обмен курс токенов 1 ETH = EthValue * 12 VCN


https://ventured.one/tokensale
https://www.facebook.com/venturednetwork
https://twitter.com/venturednetwork
https://github.com/venturednetwork/whitepaper
__________________
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