[pre-ICO] Ventured Network - VentureCoin 8.11.17 - 10.11.17

Ventured - это мир, в котором люди имеют право выбирать работу, наиболее подходящую для них. И мир, в котором самые вдохновляющие предприятия процветают, потому что люди могут легко поддержать их своими талантами и ресурсами.
Presale начинается за 72 часа до ICO
Вы можете обменивать VCN с эфиром (ETH). EthValue будет определяться ценой в течение периода ICO
Распределение выпущенных токенов
33 процента Токенов выделено для токенсейла
33% выделено на команду разработчиков
20% остаются в резерве проекта
10% Ранние участники и инвесторы
4% Для продвижения и маркетинга
Обмен курс токенов 1 ETH = EthValue * 12 VCN
https://ventured.one/tokensale
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https://github.com/venturednetwork/whitepaper