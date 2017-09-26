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ferma-sosedi2017.ru - Ферма Соседи 2017

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:45
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.03.2013
Сообщений: 2,174
Благодарностей: 258
Записей в блоге: 6
УГ: 1
КП: 0.032
подарки
ferma-sosedi2017.ru - Ферма Соседи 2017
Старт проекта: 01.08.2017.

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О игре

Вы получите возможность:

- заработать на производстве и продаже продукции;
- заработать на переработке и продаже продукции;
- зарабатывать на реферальной системе;
- получить стартовый капитал в кредит от системы под 0%;
- получать бонус каждый час 0.05 руб.;
- получать выплаты от 0.10 руб.;
- переписываться с другими фермерами;
- общаться в чате проекта;
- делать подарки другим фермерами;
- обращаться в тех.поддержку проекта за помощью;

Так же у Вас есть возможность наблюдать в реальном времени статистику и резервы проекта.

Бонусы при регистрации: поле, курятник, 50 руб.
Баллы: Нет
Партнерка: 10%
Бонус при пополнении: Нет
Заглушка: Нет
На вывод: 100%
Выплаты: Ручные

Выплата

Цитата:
+ 15.16 p
Date: 26.09.2017 16:34:58
ID: 405213463
Details: P1250146 → P73499652
Amount: 15.16 p
Comment: fermasosedi
__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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