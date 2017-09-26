ferma-sosedi2017.ru - Ферма Соседи 2017

Старт проекта: 01.08.2017.
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О игре
Вы получите возможность:
- заработать на производстве и продаже продукции;
- заработать на переработке и продаже продукции;
- зарабатывать на реферальной системе;
- получить стартовый капитал в кредит от системы под 0%;
- получать бонус каждый час 0.05 руб.;
- получать выплаты от 0.10 руб.;
- переписываться с другими фермерами;
- общаться в чате проекта;
- делать подарки другим фермерами;
- обращаться в тех.поддержку проекта за помощью;
Так же у Вас есть возможность наблюдать в реальном времени статистику и резервы проекта.
Бонусы при регистрации: поле, курятник, 50 руб.
Баллы: Нет
Партнерка: 10%
Бонус при пополнении: Нет
Заглушка: Нет
На вывод: 100%
Выплаты: Ручные
Выплата
Цитата:
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+ 15.16 p
Date: 26.09.2017 16:34:58
ID: 405213463
Details: P1250146 → P73499652
Amount: 15.16 p
Comment: fermasosedi