[pre-ICO][ICO] Alloy15.10.17 - 25.11.17

Старт: 15 октября

Окончание: 25 ноября



Реальные награды за виртуальные валюты. Подключай, консолидируй и получай очки из различных источников в реальном мире.



Работает на Codemojo технологическом стартапе , поддерживаемом инвесторами с сильной командой и послужным списком решений для взаимодействия с клиентами с 2015 года.



Глобальная Сеть Вознаграждений : основанный на блокчейне глобальный каталог вознаграждений, объединяющий бренды, издателей и потребителей в рамках одной платформы. Глобальная сеть вознаграждений позволит пользователям партнерских брендов и издателей связывать, комбинировать и конвертировать все свои очки вознаграждения с локальным эквивалентом фиатных денег ($ / ¥ / € / ₹ и т. д.). Которые, в свою очередь, могут быть погашены в соответствии с указанными продуктами и услугами других партнерских брендов.



Глобальная Сеть Вознаграждений будет поддерживать следующие виртуальные валюты: бонусные баллы; очки вознаграждения; внутри игровые очки; криповалюты и прочие.



Токены ALLOY - это резервная / основная валюта для всей экосистемы, которая станет средством обмена при проведении любой транзакции в Глобальной Сети Вознаграждений. Подобно тому, как доллар США является валютой глобального резерва или базовой валютой, облегчающей международную торговлю общим коэффициентом обмена. Используя токен ALLOY, партнерские бренды и издатели могут устанавливать обменную стоимость для своих пунктов вознаграждения. Благодаря токену ALLOY будет регулироваться выкуп в экосистеме.



На первый взгляд, REPAC делает возможным локальные транзакции фиатных денег между сторонами, что есть удобно для всего бизнеса. В своей основе REPAC использует блокчейн и токены ALLOY, позволяя глобальные трансграничные транзакции. Это сохраняет ценность для всех трех заинтересованных сторон, брендов, издателей и потребителей, путем преобразования валют и разных бонусных очков в общую базовую валюту ALLOY (исходя из рыночной стоимости) в режиме реального времени, используя смарт-контракты для проведения безопасных и проверяемых транзакции.







Codemojo – это технологический стартап поддержаний инвесторами, который имеет проверенный опыт выполнения решений для взаимодействия с клиентами посредством 100 известных брендов. Мы будем использовать блокчейн и смарт-контракты для обновления существующей Сети Вознаграждений для бесперебойного и безопасного глобального использования.



Существующий продукт: Наши основные продукты были использованы брендами с 2015 года и были протестированы в широких масштабах, каждый месяц обслуживая миллионы вызовов API

Проверенная Сеть Вознаграждений: Сеть вознаграждений - наш существующий продукт с сетью из 25 млн пользователей, которая подключила 100 брендов и 1000 издателей веб-сайтов и приложений

Поддержанный инвестициями: Мы были подтверждены и поддержаны известными ИТ-директорами из сфер, которые формируют CAN (CIO Angel Network)

Низкий риск: Сегодняшние инвестиции в ALLOY уже во время фазы II смогут быть использованными для получения товаров и услуг реального мира.





Условия продажи токенов





Максимальный предел сборов: 86,956 ETH

Количество токенов: 100 million (100,000,000) ALLOY, из которых:

50% выделено для продажи

20% зарезервировано для учредителей, основной команды и ранних инвесторов

30% Процент токенов зарезервировано для обеспечения транзакций и поощрений.



Курс: 1 ETH = 575 ALLOY

К оплате принимаются: BTC и ETH





Pre- ICO: Старт 15 октября 2017, 13:00 UTC



Pre ICO Бонус - 20%



Общее количество токенов, выпущенных на Pre-ICO - 10,000,000



ICO Старт: 25 ноября 2017, 13:00 UTC



ICO Окончание: 25 декабря 2017, 13:00 UTC



Преимущества и привилегии

Привилегированная карта держателя токенов

До 2% дополнительного кэшбэк и скидок

Ранний доступ к Сети Вознаграждений

Членство в Престиж Плюс «Приоритетная карта»

Ранний доступ к использованию ALLOY для использования бонусных балов



Кэшбэк потрибителям

Потребители будут зарабатывать 0,5% от стоимости чека, поскольку ALLOY кэшбэк будет осуществляться во время оформления заказа в Сети Вознаграждений



Общая информация по токенам:



Курс 1 ETH = 575 ALLOY

Количество токенов ALLOY 100,000,000

Проценты токенов ALLOY доступных к распределению.

Среди которых: 80% (80,000,000 ALLOY)

a. Процент токенов ALLOY на этапе Pre ICO 10% (10,000,000 ALLOY)

b. Процент токенов ALLOY на этапе ICO 40% (40,000,000 ALLOY)

c. Процент токенов ALLOY для пула принятия пользователей 30% (30,000,000 ALLOY)

Процент токенов ALLOY команде разработчиков 20% (20,000,000 ALLOY)

Количество токенов выставленных на продажу во время ICO и Pre-ICO - 50,000,000 ALLOY

Цель привлечения 86,956 ETH

План ограниченного периода кэшбэк 0.5% ALLOY кэшбэк на протяжении 2 лет

Привилегии владельца токена Зависят от количества токенов во время транзакции по каталогу вознаграждений (подробности в белой бумаге)

К оплате принимаются ETH, BTC

Распределение токенов ALLOY В последнюю неделю декабря 2017

Эмиссия токенов ALLOY Одноразовая генерация (100,000,000 ALLOY)



Описание % выделено # ALLOY(млн.)

I. Процент токенов ALLOY на этапе Pre-ICO 10% 10

II. Процент токенов ALLOY на этапе ICO 40% 40

III. Процент токенов ALLOY для пула принятия пользователей 30% 30

IV. Процент токенов ALLOY команде разработчиков 20% 20



Бонусный график продаж токена

ALLOY

Один (1) ETH даст вам 575 токенов ALLOY. В качестве бонуса ранним инвесторам будут начислены дополнительные токены в качестве бонуса.

Периож времени Бонус токенов

Pre-ICO +20%

ICO 1 - 3 день +10%

ICO 4 – 7 день +5%

ICO 8 – 14 день +2.5%

ICO последние 14 дней нет бонуса



Сайт проекта:

Whitepapers:

Контакты:

https://twitter.com/codemojoio

https://t.me/joinchat/GLxiyg2vHj6CwLl3-yydGw

https://alloy.rewards.network/slack

https://blog.codemojo.io/ Сайт: https://alloy.rewards.network/lang-ru Старт: 15 октябряОкончание: 25 ноябряРеальные награды за виртуальные валюты. Подключай, консолидируй и получай очки из различных источников в реальном мире.Работает на Codemojo технологическом стартапе , поддерживаемом инвесторами с сильной командой и послужным списком решений для взаимодействия с клиентами с 2015 года.основанный на блокчейне глобальный каталог вознаграждений, объединяющий бренды, издателей и потребителей в рамках одной платформы. Глобальная сеть вознаграждений позволит пользователям партнерских брендов и издателей связывать, комбинировать и конвертировать все свои очки вознаграждения с локальным эквивалентом фиатных денег ($ / ¥ / € / ₹ и т. д.). Которые, в свою очередь, могут быть погашены в соответствии с указанными продуктами и услугами других партнерских брендов.Глобальная Сеть Вознаграждений будет поддерживать следующие виртуальные валюты: бонусные баллы; очки вознаграждения; внутри игровые очки; криповалюты и прочие.Токены ALLOY - это резервная / основная валюта для всей экосистемы, которая станет средством обмена при проведении любой транзакции в Глобальной Сети Вознаграждений. Подобно тому, как доллар США является валютой глобального резерва или базовой валютой, облегчающей международную торговлю общим коэффициентом обмена. Используя токен ALLOY, партнерские бренды и издатели могут устанавливать обменную стоимость для своих пунктов вознаграждения. Благодаря токену ALLOY будет регулироваться выкуп в экосистеме.На первый взгляд, REPAC делает возможным локальные транзакции фиатных денег между сторонами, что есть удобно для всего бизнеса. В своей основе REPAC использует блокчейн и токены ALLOY, позволяя глобальные трансграничные транзакции. Это сохраняет ценность для всех трех заинтересованных сторон, брендов, издателей и потребителей, путем преобразования валют и разных бонусных очков в общую базовую валюту ALLOY (исходя из рыночной стоимости) в режиме реального времени, используя смарт-контракты для проведения безопасных и проверяемых транзакции.Codemojo – это технологический стартап поддержаний инвесторами, который имеет проверенный опыт выполнения решений для взаимодействия с клиентами посредством 100 известных брендов. Мы будем использовать блокчейн и смарт-контракты для обновления существующей Сети Вознаграждений для бесперебойного и безопасного глобального использования.Наши основные продукты были использованы брендами с 2015 года и были протестированы в широких масштабах, каждый месяц обслуживая миллионы вызовов APIСеть вознаграждений - наш существующий продукт с сетью из 25 млн пользователей, которая подключила 100 брендов и 1000 издателей веб-сайтов и приложенийМы были подтверждены и поддержаны известными ИТ-директорами из сфер, которые формируют CAN (CIO Angel Network)Сегодняшние инвестиции в ALLOY уже во время фазы II смогут быть использованными для получения товаров и услуг реального мира.86,956 ETH100 million (100,000,000) ALLOY, из которых:50% выделено для продажи20% зарезервировано для учредителей, основной команды и ранних инвесторов30% Процент токенов зарезервировано для обеспечения транзакций и поощрений.1 ETH = 575 ALLOYК оплате принимаются: BTC и ETH15 октября 2017, 13:00 UTC- 20%Общее количество токенов, выпущенных на Pre-ICO - 10,000,00025 ноября 2017, 13:00 UTC25 декабря 2017, 13:00 UTCДо 2% дополнительного кэшбэк и скидокРанний доступ к Сети ВознагражденийЧленство в Престиж Плюс «Приоритетная карта»Ранний доступ к использованию ALLOY для использования бонусных баловПотребители будут зарабатывать 0,5% от стоимости чека, поскольку ALLOY кэшбэк будет осуществляться во время оформления заказа в Сети Вознаграждений1 ETH = 575 ALLOY100,000,000a. Процент токенов ALLOY на этапе Pre ICO 10% (10,000,000 ALLOY)b. Процент токенов ALLOY на этапе ICO 40% (40,000,000 ALLOY)c. Процент токенов ALLOY для пула принятия пользователей 30% (30,000,000 ALLOY)- 50,000,000 ALLOY86,956 ETH0.5% ALLOY кэшбэк на протяжении 2 летЗависят от количества токенов во время транзакции по каталогу вознаграждений (подробности в белой бумаге)ETH, BTCВ последнюю неделю декабря 2017Одноразовая генерация (100,000,000 ALLOY)Описание % выделено # ALLOY(млн.)I. Процент токенов ALLOY на этапе Pre-ICO 10% 10II. Процент токенов ALLOY на этапе ICO 40% 40III. Процент токенов ALLOY для пула принятия пользователей 30% 30IV. Процент токенов ALLOY команде разработчиков 20% 20ALLOYОдин (1) ETH даст вам 575 токенов ALLOY. В качестве бонуса ранним инвесторам будут начислены дополнительные токены в качестве бонуса.Периож времени Бонус токеновPre-ICO +20%ICO 1 - 3 день +10%ICO 4 – 7 день +5%ICO 8 – 14 день +2.5%ICO последние 14 дней нет бонусаСайт проекта: https://alloy.rewards.network/lang-ru Whitepapers: https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/a...tepaper-RU.pdf Контакты: https://www.facebook.com/codemojo.io/

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 18:15 .