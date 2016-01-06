[pre-ICO][ICO] Alloy15.10.17 - 25.11.17

Сайт: https://alloy.rewards.network/lang-ru
Старт: 15 октября
Окончание: 25 ноября
Реальные награды за виртуальные валюты. Подключай, консолидируй и получай очки из различных источников в реальном мире.
Работает на Codemojo технологическом стартапе , поддерживаемом инвесторами с сильной командой и послужным списком решений для взаимодействия с клиентами с 2015 года.
Глобальная Сеть Вознаграждений :
основанный на блокчейне глобальный каталог вознаграждений, объединяющий бренды, издателей и потребителей в рамках одной платформы. Глобальная сеть вознаграждений позволит пользователям партнерских брендов и издателей связывать, комбинировать и конвертировать все свои очки вознаграждения с локальным эквивалентом фиатных денег ($ / ¥ / € / ₹ и т. д.). Которые, в свою очередь, могут быть погашены в соответствии с указанными продуктами и услугами других партнерских брендов.
Глобальная Сеть Вознаграждений будет поддерживать следующие виртуальные валюты: бонусные баллы; очки вознаграждения; внутри игровые очки; криповалюты и прочие.
Токены ALLOY - это резервная / основная валюта для всей экосистемы, которая станет средством обмена при проведении любой транзакции в Глобальной Сети Вознаграждений. Подобно тому, как доллар США является валютой глобального резерва или базовой валютой, облегчающей международную торговлю общим коэффициентом обмена. Используя токен ALLOY, партнерские бренды и издатели могут устанавливать обменную стоимость для своих пунктов вознаграждения. Благодаря токену ALLOY будет регулироваться выкуп в экосистеме.
На первый взгляд, REPAC делает возможным локальные транзакции фиатных денег между сторонами, что есть удобно для всего бизнеса. В своей основе REPAC использует блокчейн и токены ALLOY, позволяя глобальные трансграничные транзакции. Это сохраняет ценность для всех трех заинтересованных сторон, брендов, издателей и потребителей, путем преобразования валют и разных бонусных очков в общую базовую валюту ALLOY (исходя из рыночной стоимости) в режиме реального времени, используя смарт-контракты для проведения безопасных и проверяемых транзакции.
Codemojo – это технологический стартап поддержаний инвесторами, который имеет проверенный опыт выполнения решений для взаимодействия с клиентами посредством 100 известных брендов. Мы будем использовать блокчейн и смарт-контракты для обновления существующей Сети Вознаграждений для бесперебойного и безопасного глобального использования.
Существующий продукт:
Наши основные продукты были использованы брендами с 2015 года и были протестированы в широких масштабах, каждый месяц обслуживая миллионы вызовов API
Проверенная Сеть Вознаграждений:
Сеть вознаграждений - наш существующий продукт с сетью из 25 млн пользователей, которая подключила 100 брендов и 1000 издателей веб-сайтов и приложений
Поддержанный инвестициями:
Мы были подтверждены и поддержаны известными ИТ-директорами из сфер, которые формируют CAN (CIO Angel Network)
Низкий риск:
Сегодняшние инвестиции в ALLOY уже во время фазы II смогут быть использованными для получения товаров и услуг реального мира.
Условия продажи токенов
Максимальный предел сборов:
86,956 ETH
Количество токенов:
100 million (100,000,000) ALLOY, из которых:
50% выделено для продажи
20% зарезервировано для учредителей, основной команды и ранних инвесторов
30% Процент токенов зарезервировано для обеспечения транзакций и поощрений.
Курс:
1 ETH = 575 ALLOY
К оплате принимаются: BTC и ETH
Pre- ICO: Старт
15 октября 2017, 13:00 UTC
Pre ICO Бонус
- 20%
Общее количество токенов, выпущенных на Pre-ICO - 10,000,000
ICO Старт:
25 ноября 2017, 13:00 UTC
ICO Окончание:
25 декабря 2017, 13:00 UTC
Преимущества и привилегии
Привилегированная карта держателя токенов
До 2% дополнительного кэшбэк и скидок
Ранний доступ к Сети Вознаграждений
Членство в Престиж Плюс «Приоритетная карта»
Ранний доступ к использованию ALLOY для использования бонусных балов
Кэшбэк потрибителям
Потребители будут зарабатывать 0,5% от стоимости чека, поскольку ALLOY кэшбэк будет осуществляться во время оформления заказа в Сети Вознаграждений
Общая информация по токенам:
Курс
1 ETH = 575 ALLOY
Количество токенов ALLOY
100,000,000
Проценты токенов ALLOY доступных к распределению.
Среди которых: 80% (80,000,000 ALLOY)
a. Процент токенов ALLOY на этапе Pre ICO 10% (10,000,000 ALLOY)
b. Процент токенов ALLOY на этапе ICO 40% (40,000,000 ALLOY)
c. Процент токенов ALLOY для пула принятия пользователей 30% (30,000,000 ALLOY)
Процент токенов ALLOY команде разработчиков 20% (20,000,000 ALLOY)
Количество токенов выставленных на продажу во время ICO и Pre-ICO
- 50,000,000 ALLOY
Цель привлечения
86,956 ETH
План ограниченного периода кэшбэк
0.5% ALLOY кэшбэк на протяжении 2 лет
Привилегии владельца токена
Зависят от количества токенов во время транзакции по каталогу вознаграждений (подробности в белой бумаге)
К оплате принимаются
ETH, BTC
Распределение токенов ALLOY
В последнюю неделю декабря 2017
Эмиссия токенов ALLOY
Одноразовая генерация (100,000,000 ALLOY)
Описание % выделено # ALLOY(млн.)
I. Процент токенов ALLOY на этапе Pre-ICO 10% 10
II. Процент токенов ALLOY на этапе ICO 40% 40
III. Процент токенов ALLOY для пула принятия пользователей 30% 30
IV. Процент токенов ALLOY команде разработчиков 20% 20
Бонусный график продаж токена
ALLOY
Один (1) ETH даст вам 575 токенов ALLOY. В качестве бонуса ранним инвесторам будут начислены дополнительные токены в качестве бонуса.
Периож времени Бонус токенов
Pre-ICO +20%
ICO 1 - 3 день +10%
ICO 4 – 7 день +5%
ICO 8 – 14 день +2.5%
ICO последние 14 дней нет бонуса
Сайт проекта: https://alloy.rewards.network/lang-ru
Whitepapers: https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/a...tepaper-RU.pdf
Контакты: https://www.facebook.com/codemojo.io/
https://twitter.com/codemojoio
https://t.me/joinchat/GLxiyg2vHj6CwLl3-yydGw
https://alloy.rewards.network/slack
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